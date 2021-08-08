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В последние годы было много сказано о наступлении эры 4К в компьютерных играх. Нам обещали невероятную картинку, заявляя, что эта технология куда лучше, чем 3D, который кто-то решил выпилить из всех новых телевизоров. В итоге мы лишились поддержки одной технологии, но так и не получили другую. Всё дело в том, что количество геймеров, которые используют дисплеи высокого разрешения, мизерно. Но куда хуже то, что процент практически не растёт, что свидетельствует о минимальном интересе к подобной технологии. Прежде всего давайте изучим таблицу наиболее популярных разрешений в Steam. На первом месте 1080р, которое продолжает терять позиции, но ещё долго будет основным. Логично предположить, что создатели игр в первую очередь ориентируются на большинство, поэтому мы как мечтали о призрачном Next Gen, так и будем продолжать мечтать.

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Удивительно, но очень сильно прибавили низкие разрешения. Вероятно, это связано с тем, что многие пользователи переходят на удалённую работу, предпочитая отряхнуть пыль со старого ноутбука или монитора, чем покупать новый. На счету 4К минимальные 2.29%, а большим сюрпризом последних месяцев стало разрешение 2К (2650х1440р). Судя по всему, именно оно будет медленно отвоёвывать пальму первенства у 1080р, что расходится с мнением экспертов, которые прочили 2К забвение, возлагая надежды на 4К. Что и говорить, если даже автор данного материала недавно купил себе 32-дюймовый 2К на 144 Гц. Можно было бы по этой же цене взять неплохой монитор на 4К, но там 60 Гц. Но главное: видеокарты GeForce RTX 2070 SUPER будет недостаточно для 4К. И вот здесь и кроется главная проблема.

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Как видите, первые 8 позиций за видеокартами, которые могут тянуть игры исключительно в 1080р. Мы подсчитали процентную долю первой восьмёрки: 38.79%, но ведь ниже есть и Radeon RX 570, и GeForce GTX 750 Ti, а также многие другие. Часть из них уже находится на нижней границе 1080р и через год смогут обеспечить своему владельцу не больше 720р.

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Первая видеокарта в списке, которая способна тянуть игры в 4К – это GeForce RTX 3070. У неё 1.58%, но дело в том, что она подходит для игр 2020 года, но может не справиться с проектами года 2022. Есть ещё GeForce RTX 3080, у которой меньше одного процента, а также GeForce RTX 2080 Ti, с показателем в 0.65%. Если собрать всё это вместе, то как раз получатся 3%, что соответствует распространённости мониторов с разрешением 3440х1440р и 3840х2160р. Здесь самое время вспомнить заявления руководителей AMD и NVIDIA. В 2020 году нам обещали пришествие видеокарт с поддержкой 4К по народным ценам. Ясно, что многое зависит от пандемии, дефицита полупроводников и разбушевавшихся майнеров, но выходит, что нас кормили обещаниями, которым не суждено было сбыться.