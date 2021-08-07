Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Весь 2020 год AMD обещала настоящий прорыв. Серия Big Navi должна была порвать в клочья все усилия NVIDIA. Как обычно, реальность оказалась немного разочаровывающей. Всё дело в том, что в обычных играх флагманская Radeon RX 6900 ХТ могла эффективно противостоять GeForce RTX 3090, а вот трассировка лучей в буквальном смысле ставила на колени продукцию красного лагеря. Неясно, почему вместе с выходом видеокарт не была разработана соответствующая технология, но только спустя месяцы мир увидел FidelityFX Super Resolution (FSR). Критики в адрес данной методики предостаточно. К примеру, есть любопытное чтиво, написанное ребятами из Tomshardware. Они детально разобрали технологию и пришли к выводу, что FSR использует простой фильтр, который появился в драйверах видеокарт NVIDIA ещё во времена пришествия графических процессоров Pascal в 2016 году.

реклама

Ясно, что всё это не прибавляет баллов в копилку AMD, но в данном случае важнее реальные показатели, чем способ их получения, а FSR пусть и немного хуже DLSS, но справляется со своими задачами очень хорошо. Кстати, за спиной FSR универсальность и простота, что позволит интегрировать новую технологию в огромное количество игр и движков. Возможно, именно это позволило энтузиастам, разрабатывающим эмулятор RPCS3 для PlayStation 3, добавить в него поддержку FSR. Это значит, что теперь все пользователи могут увеличить показатели за счёт технологии апскейлинга.

анонсы и реклама Оч дешевая 3070 в Регарде по цене 3060 Ti Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке 3070 Ti MSI Gaming - цена упала на порядок 3090 дешево в XPERT.RU 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

В меню доступны простые настройки, но авторы уверяют, что в будущем увеличат количество опций, что позволит плавно настраивать масштаб. Также отмечается, что процессор PlayStation 3 не позволяет разогнать технологию по максимуму. Именно поэтому современные графические чипы справляются с технологией FSR гораздо лучше, но это не значит, что на приставке нельзя добиться значительных улучшений.

Сообщается, что на данные момент эмулятор способен запускать 62% всех когда-либо выпущенных игр для PlayStation 3. Оставшиеся 31% выдают ошибки во время работы, а 6% вообще не выходят даже на начальный экран. Всё это значит, что разработчики одним махом улучшили показатели в тысячах игр для старой консоли, о которой забыли все, включая Sony. Почитать о внедрении FSR в RPCS3 можно на сайте разработчиков, а посмотреть на видео ниже. Количество подобных роликов на YouTube увеличивается.

реклама



