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Энтузиасты добавили в эмулятор PlayStation 3 технологию FidelityFX Super Resolution от AMD

Старая консоль получила продвинутую технологию FidelityFX Super Resolution
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Весь 2020 год AMD обещала настоящий прорыв. Серия Big Navi должна была порвать в клочья все усилия NVIDIA. Как обычно, реальность оказалась немного разочаровывающей. Всё дело в том, что в обычных играх флагманская Radeon RX 6900 ХТ могла эффективно противостоять GeForce RTX 3090, а вот трассировка лучей в буквальном смысле ставила на колени продукцию красного лагеря. Неясно, почему вместе с выходом видеокарт не была разработана соответствующая технология, но только спустя месяцы мир увидел FidelityFX Super Resolution (FSR). Критики в адрес данной методики предостаточно. К примеру, есть любопытное чтиво, написанное ребятами из Tomshardware. Они детально разобрали технологию и пришли к выводу, что FSR использует простой фильтр, который появился в драйверах видеокарт NVIDIA ещё во времена пришествия графических процессоров Pascal в 2016 году. 

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Ясно, что всё это не прибавляет баллов в копилку AMD, но в данном случае важнее реальные показатели, чем способ их получения, а FSR пусть и немного хуже DLSS, но справляется со своими задачами очень хорошо. Кстати, за спиной FSR универсальность и простота, что позволит интегрировать новую технологию в огромное количество игр и движков. Возможно, именно это позволило энтузиастам, разрабатывающим эмулятор RPCS3 для PlayStation 3, добавить в него поддержку FSR. Это значит, что теперь все пользователи могут увеличить показатели за счёт технологии апскейлинга. 

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В меню доступны простые настройки, но авторы уверяют, что в будущем увеличат количество опций, что позволит плавно настраивать масштаб. Также отмечается, что процессор PlayStation 3 не позволяет разогнать технологию по максимуму. Именно поэтому современные графические чипы справляются с технологией FSR гораздо лучше, но это не значит, что на приставке нельзя добиться значительных улучшений. 

Сообщается, что на данные момент эмулятор способен запускать 62% всех когда-либо выпущенных игр для PlayStation 3. Оставшиеся 31% выдают ошибки во время работы, а 6% вообще не выходят даже на начальный экран. Всё это значит, что разработчики одним махом улучшили показатели в тысячах игр для старой консоли, о которой забыли все, включая Sony. Почитать о внедрении FSR в RPCS3 можно на сайте разработчиков, а посмотреть на видео ниже. Количество подобных роликов на YouTube увеличивается. 

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