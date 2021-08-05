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Если вам казалось, что полупроводниковый кризис ударил только по видеокартам, то вы крайне ограничены собственными проблемами. На самом деле всё куда сложнее, а причин для глобального дефицита огромное множество. Возможно, всё началось с торговой войны между США и Китаем, когда американское правительство наложило санкции на HUAWEI. Понимая, что проблем не избежать, китайцы начали активно скупать все доступные компоненты, включая процессоры, видеокарты и любые другие чипы, на основе которых можно выпускать роутеры, системы спутниковой связи и десятки других продуктов.

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На этом фоне негативное последствие оказал взрывной спрос на компьютеры, планшеты, ноутбуки, телевизоры и смартфоны. Никто ведь не ждал эпидемии коронавируса. Сегодня потребность в подобной продукции растёт, а удовлетворить спрос всё сложнее, ведь никто не был готов к удалённой работе, на которую перешли миллионы людей по всему миру. Своё дело сделали перекупщики, алчные поставщики и многие другие, для кого это всего лишь бизнес. Они завышают цены на каждом этапе производства, что делает многие товары недоступные для потребителя. Когда всё закончится, не знает никто, но раз уж кризис ударил по Porsche, то дела плохи.

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Как сообщается, концерн столкнулся с нехваткой высокопроизводительных чипов. Первоначально было решено просто сократить выпуск новых моделей, но совсем недавно было найдено нетрадиционное решение. Так, вместо мощных процессоров с продвинутой системой ИИ, внутри дорогих автомобилей будут находиться бюджетные CPU. Представители Porsche уверяют, что это не скажется на безопасности. Якобы, как только доступ к высокопроизводительным чипам будет восстановлен, все владельцы машин со слабыми CPU смогут бесплатно заменить их на соответствующие каждой конкретной модели. Ясно, что никаких сроков не сообщается. Мало того, если учитывать, что кризис может продлиться ещё полтора года, то многие подобные авто за это время уже сменят владельцев.

В данном случае вся эта суперэкономия контрастирует с огромными доходами Porsche. За первые 6 месяцев 2021 года чистая прибыль достигла 2.79 миллиарда евро, а операционная прибыль превысила 16.5 миллиарда евро. Всего было поставлено 152 700 автомобилей, а финансисты говорят об одном из лучших периодов за всю историю. Вам не кажется, что это отличный повод повысить цены на машины? Увы, именно так работает капиталистическая машина, которая не поддаётся законам логики и ориентируется только на прибыль. А эту самую прибыль нужно получать любой ценой.