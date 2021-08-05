Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Porsche начнёт устанавливать в автомобилях бюджетные процессоры вместо мощных систем на основе ИИ

Полупроводниковый кризис добрался до Porsche
[ ] для раздела Блоги
1
Обвал цен: RTX 3060 уже дороже 50 тр
Дешевая 3060 Ti MSI в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Если вам казалось, что полупроводниковый кризис ударил только по видеокартам, то вы крайне ограничены собственными проблемами. На самом деле всё куда сложнее, а причин для глобального дефицита огромное множество. Возможно, всё началось с торговой войны между США и Китаем, когда американское правительство наложило санкции на HUAWEI. Понимая, что проблем не избежать, китайцы начали активно скупать все доступные компоненты, включая процессоры, видеокарты и любые другие чипы, на основе которых можно выпускать роутеры, системы спутниковой связи и десятки других продуктов.

реклама

На этом фоне негативное последствие оказал взрывной спрос на компьютеры, планшеты, ноутбуки, телевизоры и смартфоны. Никто ведь не ждал эпидемии коронавируса. Сегодня потребность в подобной продукции растёт, а удовлетворить спрос всё сложнее, ведь никто не был готов к удалённой работе, на которую перешли миллионы людей по всему миру. Своё дело сделали перекупщики, алчные поставщики и многие другие, для кого это всего лишь бизнес. Они завышают цены на каждом этапе производства, что делает многие товары недоступные для потребителя. Когда всё закончится, не знает никто, но раз уж кризис ударил по Porsche, то дела плохи. 

анонсы и реклама
Оч дешевая 3070 в Регарде по цене 3060 Ti
Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
3080 LHR мегадешево в Регарде
RTX 3080 за 100 с началом тр в Регарде
3070 Ti MSI Gaming - цена упала на порядок
3090 дешево в XPERT.RU
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Как сообщается, концерн столкнулся с нехваткой высокопроизводительных чипов. Первоначально было решено просто сократить выпуск новых моделей, но совсем недавно было найдено нетрадиционное решение. Так, вместо мощных процессоров с продвинутой системой ИИ, внутри дорогих автомобилей будут находиться бюджетные CPU. Представители Porsche уверяют, что это не скажется на безопасности. Якобы, как только доступ к высокопроизводительным чипам будет восстановлен, все владельцы машин со слабыми CPU смогут бесплатно заменить их на соответствующие каждой конкретной модели. Ясно, что никаких сроков не сообщается. Мало того, если учитывать, что кризис может продлиться ещё полтора года, то многие подобные авто за это время уже сменят владельцев. 

В данном случае вся эта суперэкономия контрастирует с огромными доходами Porsche. За первые 6 месяцев 2021 года чистая прибыль достигла 2.79 миллиарда евро, а операционная прибыль превысила 16.5 миллиарда евро. Всего было поставлено 152 700 автомобилей, а финансисты говорят об одном из лучших периодов за всю историю. Вам не кажется, что это отличный повод повысить цены на машины? Увы, именно так работает капиталистическая машина, которая не поддаётся законам логики и ориентируется только на прибыль. А эту самую прибыль нужно получать любой ценой. 

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва игровых компьютеров: Core i7-7700K & GeForce GTX 1070 VS Ryzen 7 1700X & Radeon RX Vega 56
3
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Graphite
9
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 7 1700X
30
Far Cry 5: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
18
Обзор и тестирование блока питания HIPER HPB-600SM-Pro (80 Plus Bronze)
25
Битва видеокарт: GeForce GTX 1060 VS Radeon RX 570
11
Grand Theft Auto V: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
12
Ретроклокинг: забытый итальянский процессор Genesys B52 MMX CPU
57
Обзор и тестирование моноблока ASUS M3200WUA
13
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & GeForce RTX 2070 Super VS Ryzen 5 1600 & Radeon RX 5700 ХТ
5

Интересные материалы

Ретроклокинг: забытый итальянский процессор Genesys B52 MMX CPU
31 июля 2021 57
Assassin's Creed Odissey и Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных процессоров
29 июля 2021 40
Тестирование процессора Ryzen 7 5800Х в актуальных играх
25 июля 2021 59
Обзор приложения для видеомонтажа Wonderhare Filmora
27 июля 2021 24
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti
28 июля 2021 24
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX55
23 июля 2021 39

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские геймеры скупают видеокарты NVIDIA LHR, а GeForce RTX 3060 пользуется огромным спросом
77
Уже завтра доходность майнинга Эфира на видеокартах может снизиться на 30% – аналитики Compass
137
Palit рассказала и показала, что из себя представляют видеокарты после майнинга
83
DNS пообещала, что видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT в день старта продаж 11 августа будут в наличии
68
Microsoft случайно назвала точную дату выхода Windows 11
16
Майнер обнаружил способ взлома GeForce RTX 3060 LHR, но NVIDIA опровергла такую возможность
58
DNS планирует реализовать горы RX 6600 XT в день старта продаж
38
Игроки в GTA Online придумали простой, но эффективный способ накопления опыта
3
Графика Ryzen 7 5700G и Ryzen 5 5600G ощутимо опередила Core i7-11700 и RX 550 — тест ComputerBase
77
Очень старые смартфоны Huawei получат HarmonyOS 2.0
1
Американские майнеры и владельцы криптовалют заплатят налоги 30 000 000 000 долларов в бюджет
30
Авторы стратегии Humankind, главного конкурента Civilization, рассказали о внесённых правках после тестирований
3
Nvidia DLSS против AMD FSR - работу двух технологий сравнили на видеокарте RTX 3080
48
На этой неделе Far Cry 5 станет временно бесплатной
5
Microsoft начала блокировать нежелательное ПО на Windows 10 в автоматическом режиме
11
Radeon RX 7900 XT окажется производительнее и энергоэффективнее GeForce RTX 4090 — инсайдер
62
Около 14 часов заняла установка 29 ракетных двигателей на сверхтяжелый ускоритель SpaceX Super Heavy
17
Смартфоны Galaxy S21 продаются хуже, чем Galaxy S20
6
Новая видеокарта RX 6600 XT в тестах обошла RTX 3060
55
Jansen Products выкупает активы 3dfx Interactive и планирует представить видеокарты 3dfx этой зимой
24

Популярные статьи

Xeon E5-2678v3 – 12 ядерный конкурент «офисного» i3-10100F
103
20 утверждений-мифов о смартфонах, в которых уверены многие
41
Разбираемся, что делать, если игры на вашем ПК «вылетают» на рабочий стол
22
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 7 1700X
30
Стоит ли покупать б/у видеокарту в разгар майнинг бума 2021
47
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Graphite
9
Распродажа Back to School: скидки до 90% на Windows 10, MS Office и полезные утилиты
Битва игровых компьютеров: Core i7-7700K & GeForce GTX 1070 VS Ryzen 7 1700X & Radeon RX Vega 56
3

Сейчас обсуждают

corvus
16:10
> Как оказывается, NVIDIA использует фильтр Ланцоша для повышения резкости изображения Как нихрена не понять и не подать виду. Фильтр интерполяции не может ничего сделать "резче", наоборот, он сглажи...
Среди настроек в драйвере NVIDIA нашли упрощенный аналог AMD FSR
Жее
16:07
Ванюшечка, никуда не денутся могеточки, прогресс не стоит на месте, ваши деревяные скоро обесценятся, это как в Зимбабве Вышла новая бумажка у сто мильярдов какашек, за которые нихрена не купишь! Так ...
Уже завтра доходность майнинга Эфира на видеокартах может снизиться на 30% – аналитики Compass
stockclock
16:06
Куда ты лезешь, не понимая темы? Ты 2678 даже на сайте Штеуда не найдёшь, это особенный проц с поддержкой ддр3 и ддр4 памяти, он РАБОТАЕТ ВЕЗДЕ, его полный аналог Intel Xeon E5-2680 v3, но последний п...
Xeon E5-2678v3 – 12 ядерный конкурент «офисного» i3-10100F
Renegade1979
16:05
Русь это Киев, Чернигов и Переяслав, все прочие это уделы. В Тмутороканском уделе вообще жили абхазетины и черкесы адыгейские, и платили ДАНЬ, Великому Князю Киевському, какая ж то "русь", сейчас бы и...
Уже завтра доходность майнинга Эфира на видеокартах может снизиться на 30% – аналитики Compass
Winssy
16:03
"Ремейк" и этим все сказано. Историю закончить или создать что-то новое во вселенной Dead Space они не в состоянии. EA решили еще раз тупо срубить бабла на хорошей игре 2008-го года. Я куда больше жду...
Глава EA о ремейке Dead Space: запрос на новую часть серии был «исключительным»
Гжегорж
16:02
Эксперт по авионике ?
20 утверждений-мифов о смартфонах, в которых уверены многие
Михаил Невский
16:02
правильно. Какие чипы ставят в телефоны Vertu? Правильно, самые отсталые и тормознутые.
Porsche начнёт устанавливать в автомобилях бюджетные процессоры вместо мощных систем на основе ИИ
Александр Малашихин
16:02
Ну что то оверклокеры с сайта нафантазировали, во-первых R5 3600 не дороже i5 10400 f, а во вторых во всех тестах и обзорах в интернете он процентов на 30 опережает конкурента от Intel, может автор ил...
Неудача ценовой политики AMD в 2021 году на примере четырех и шестиядерных процессоров
stockclock
16:00
Чел если не сечешь в теме, не комментируй. Он выдаёт ровно столько сколько у него ТДП, потому что лимит на зионах убрать нельзя, в максимальной нагрузке в некоторых приложениях он сбрасывает немного ч...
Xeon E5-2678v3 – 12 ядерный конкурент «офисного» i3-10100F
Гжегорж
16:00
Пейсатели на оверклокерс во всей красе.
20 утверждений-мифов о смартфонах, в которых уверены многие
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем