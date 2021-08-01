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Многие геймеры предпочитают покупать исключительно новые комплектующие. К примеру, автор данного материала никогда не обратиться на вторичный рынок, просто потому, что не хочет лишних проблем. Возможно, есть шанс получить и дешевле, и быстрее, но игры в лотерею часто превращаются в беспроигрышную рулетку для продавцов, в то время как потенциального покупателя норовят обмануть все вокруг. Но это не значит, что мы не рекомендуем обращаться на вторичный рынок. Наоборот, такие площадки как Авито позволяют сэкономить десятки тысяч рублей на ровном месте, а значит нет никаких причин отказывать себе в выборе, особенно когда на дворе полупроводниковый кризис, а большая часть моделей стоит в 2 раза дороже своей рекомендованной цены.

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Предположим, что вас не интересует перспектива бить рекорды графики в разрешении 4К. Вместо этого вы просто хотите запускать все игры на средних в 1080р, получив стабильную и недорогую систему. В таком случае можно обратить внимание на две видеокарты: Radeon RX 580 и GeForce GTX 1650 SUPER. К сожалению, последняя крайне редка в магазинах, поэтому в качестве альтернативы мы рекомендуем GeForce GTX 1660. Она обладает более скоростным чипом и на 2 Гб больше памяти (всего 6 Гб). Давайте разберёмся, что же лучше купить: новенькую GeForce GTX 1660 из магазина или старую Radeon RX 580 на вторичном рынке. Ну а помогут нам в этом ребята с канала Benchmark. Перейдём к результатам таблицы.

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Нет смысла подсчитывать среднее, поскольку невооружённым взглядом видно, что Radeon RX 580 быстрее. А что по ценам? GeForce GTX 1660 стоит 38 590 рублей, а вот Radeon RX 580 на Авито стартует с 30 000 и доходит до 40 000 рублей и даже выше. Вы бы купили старую карту, на которой три года добывали криптовалюту по цене близкой к почти аналогичной по скорости, но новой модели? Выбор очевиден, и он явно не в пользу видеокарты производства AMD. Неясно, с чем связана такая высокая цена на Radeon RX 580, но, по нашему мнению, она не может стоить 30 000 рублей, не говоря уже о 40 000, поскольку вторичка, это всегда сюрприз, а с появлением майнеров сюрпризов стало гораздо больше. Ещё раз повторимся, что не нашли в продаже GeForce GTX 1650 SUPER, но это и хорошо, ведь более скоростная GeForce GTX 1660 способна дать фору Radeon RX 580 как по скорости, так и по цене.

P.S. Возможно, вы найдёте видеокарту Radeon RX 580, которая всю свою жизнь простояла в офисном компьютере, запускала Косынку и Пасьянс. В таком случае просто примите наши поздравления, ведь основная масса Radeon RX 580 на вторичном рынке - это именно майнерские выжатые и затёртые до дыр карты.