Samsung поднимает цены на кремниевые пластины, что приведёт к подорожанию видеокарт NVIDIA
На дворе полупроводниковый кризис. В начале 2021 года казалось, что он завершится в ближайшие месяцы, но со временем становилось только хуже. Дело в том, что на рынке возник отложенный спрос, когда десятки крупных компаний выживали за счёт собственных складских запасов. Увы, все запасы истощились, а с ними и надежды на скорое возобновление нормальных поставок полупроводниковых изделий. Ещё несколько месяцев назад та же NVIDIA уверяла нас в том, что готовится взять ситуацию под контроль, но сегодня скромно умалчивает о прежних обещаниях. Ещё печальнее идут дела у AMD, которая вынуждена разрываться между сразу несколькими направлениями. Так, нужно не потерять рынок процессоров для настольных компьютеров, попытаться отбить у Intel серверный сегмент, не забыть о ноутбуках и видеокартах. Но куда важнее игровые приставки, которые отнимают львиную долю готовых чипов.
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Обе компании являются клиентами Samsung и TSMC. Последняя ещё полгода назад заявила о полном прекращении практики скидок, когда крупные поставки предлагались с большим дисконтом. Это негативно повлияло на цены. Что же, очередь за южнокорейской компанией. Как стало известно, производственные линии Samsung Foundry нуждаются в модернизации, а текущие цены не позволяют удовлетворить потребности в развитии. С этой целью будут плавно подниматься цены на готовую продукцию. Поскольку Samsung выпускает огромное количество полупроводниковой продукции, то среди пострадавших окажутся как производители смартфонов, так и NVIDIA, доверившая ребятам из Южной Кореи создание графических чипов для видеокарт GeForce RTX 3000-й серии.
Среди положительных сторон значится расширение производственной линии Pyeongtaek S5, которая способна выпускать кремниевые пластины по технологии 4LPE и 5LPP, соответствующих 4 и 5 нанометровому техпроцессам. Это так называемая литография в крайнем ультрафиолете (EUV). Samsung констатирует, что вынуждена закупить дополнительные сканеры за 150 миллионов долларов каждый. Ну а мы с вами, как обычно, скинемся, ведь сегодня никто из крупных игроков не хочет жертвовать своей прибылью, предпочитая выжимать последнее из потребителей. Как бы там ни было, выхода у нас нет, ведь геймеры продолжат покупать видеокарты, а потребность в смартфонах постоянно растёт, не говоря уже об автомобильных чипах и другой полупроводниковой продукции.
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