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Не так давно стал официально доступен новый плоттер MadMax для криптовалюты Chia Coin. Если вам лень читать тонны инструкций, то можно посмотреть 10-минутное видео, на котором девушка притянем голосом посвятит вас в нюансы фермерства. Мы не ставим своей задачей научить вас добывать криптовалюту с новым плоттером. Гайд ниже с этим справится отлично. Но, как и большинство подобных инструкций, там множество пробелов, которые мы и попытаемся закрыть.

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Важно понимать, что вы не можете просто так начать добывать Chia Coin. Для этого нужно создать несколько сотен участков, которые будут выполнять майнинг за счёт доказательства владения свободной ёмкостью на диске, называемым Proof of Space. В данном случае мы не будем рассматривать сам факт получения прибыли, покупки жёстких дисков и другую информацию, которая вызывает множество споров у наших читателей. Давайте перейдём к теории. Итак, на создание одного участка уходит около шести часов. Нужно понимать, что для этого вам потребуется быстрый твердотельный накопитель. После создания участка, он автоматически копируется на жёсткий диск, и вы тут же становитесь фермером. Поскольку 1 участок занимает чуть больше 100 Гб, то 5 жёстких дисков объёмом по 18 Тб даст вам около 900 таких участков, что значительно повышает ваши шансы на успех. Вот только построить эти 900 участков крайне сложно.

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Проще говоря: если у вас 6-ядерный компьютер с 16 Гб оперативной памяти, то вы одновременно сможете строить сразу 6 участков Chia. В идеальных условиях (а всегда случаются неприятные сюрпризы) у вас получится 24 графика в сутки. Несложно подсчитать, что для заполнения вышеуказанной ёмкости потребуется почти 40 дней. Можно купить 12-ядерный процессор с 32 Гб ОЗУ, что ускорит процесс в 2 раза, но эксперты уверяют, что это не выход. Возвращаясь к плоттеру MadMax отметим, что он способен строить один график за 30 минут. Правило 6 графиков на 6-ядерном процессоре сохраняется, а значит за сутки можно создать 288 графиков (6х2х24). Поскольку идеальных условий не бывает, то даже при наличии некоторых заминок у вас получится заполнить 900 Тб за 4 полных дня или раньше.

Единственный нюанс, который должен вас беспокоить – это прожорливость MadMax. Он гораздо быстрее работает, но и убивает накопитель быстрее. Лучше всего вооружиться скоростным SSD с высоким показателем выносливости. К примеру, на рынке есть твердотельные накопители, способные в одиночку заполнить все 900 графиков, а после этого продолжать работать в штатном режиме, но это уже другая история.

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