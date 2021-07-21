Команда энтузиастов снимет фильм о Виталике Бутерине за 2 миллиона долларов
Виталик Бутерин известен всему миру в качестве основателя Эфириума. На самом деле он ничего бы сам не создал, но крупные проекты нуждаются в героях. Многие эксперты уверены, что, если бы не исчезновение Сатоши Накамото, Биткоин так и остался бы в тени фиатных денег. С Эфириум всё немного иначе, ведь Виталик никуда не собирается, но, в любом случае, лучше живой создатель, чем группа лиц, лица которых вообще никому не известны. В последнее время личность Виталика вызывает повышенный интерес. Он появляется в подкастах, приходит на интервью к популярным ведущим и вообще ведёт довольно свободный образ жизни. Виталик высказывается по поводу глобальных проблем, а один раз даже прошёлся по Илону Маску. Ничего крамольного он не сказал, но народ очень сильно удивился такому раскладу.
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Одним словом: Виталик Бутерин медленно, но верно превращается в эксперта, медийную персону, которая способна генерировать деньги из воздуха. Ясно, что такой великой личности нужно ещё больше внимания, а значит пора снять о Виталике фильм. Пусть пока это будет документалка со скромным бюджетом. Хотя, это с какой стороны посмотреть, ведь понятие бюджетного фильма очень сильно зависит от мнения его создателей и кошелька продюсеров.
Гениальная идея пришла в голову команде энтузиастов, включающей разработчиков ПО, художников и просто фанатов Виталика Бутерина. Судя по всему, никто денег на проект не дал, а значит пришлось изыскивать альтернативные средства. Несколько дней назад стартовал сбор средств на платформе Mirror, завершившийся невероятным успехом. За первые три дня обычные пользователи выделили почти 1.9 миллиона доллара в Эфире, а на момент написания материала количество монеток превысило 1000 или 2 000 000 долларов. На самом деле подробностей о проекте мало. Сегодня активно проходит кастинг и пишется сценарий, а появление на одном из фестивалей ожидается в 2023 году.
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Почитать больше о ребятах, которые придумали способ заработка 2 миллионов на пустом месте, можно по этому адресу. Вы удивитесь, но большая часть их них представительницы слабого пола. Кстати, сам Виталик Бутерин готов принимать участие в съёмках, а также внести свою лепту в создание фильма. Особый интерес вызывает таблица, в которой указаны имена тех, кто внёс наибольшую сумму. К примеру, на первом месте некто leorad.eth, пожертвовавший 140 000 долларов. Кто больше?
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