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Сразу отметим, что сегодня у нас необычное тестирование. Дело в том, что ещё в феврале NVIDIA выпустила видеокарту GeForce RTX 3060. Она получила так называемую блокировку от майнинга именуемую LHR и означающую двухкратное снижение эффективности добычи в Эфириуме. Так вышло, что уже через несколько дней обнаружился способ обхода блокировки, что привело к исчезновению видеокарт с рынка и плавному переходу в руки майнеров. Уже летом NVIDIA снова решилась на повторный перевыпуск графического чипа для GeForce RTX 3060, а также двух более новых: GeForce RTX 3070/3080 Ti. Последние попали на прилавки ещё в июне, а вот GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 3080 до сих пор почти нет в наличии. Что же, первые карточки с приставкой LHR поступили на рынок, а значит самое время изучить их потенциал.

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Сравнивать будем обычную GeForce RTX 3060 с её версией LHR. Ещё раз отметим, что тестирование необычное. Дело в том, что по среднему показателю fps разницы между двумя моделями нет. Удивительно, но разницы нет и по показателю 0.1%, а вот с 0.01% всё не так просто. Сегодня мы не будем никому ничего доказывать. Ограничимся тем, что среди наших читателей есть перфекционисты, которые хотят видеть показатель 0.01%. Именно его они считают крайне важным, подтверждая свои заявления многочисленными теориями. Тесты проведены командой Testing Games. Мы не будем оформлять данные в обычную таблицу, поскольку отдельны сцены, где показатель 0.01% прыгает немногочисленны, но это не значит, что их нет. Ниже несколько скриншотов.

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Если вы полагаете, что показатель 0.01% вообще ничего не значит, то можете считать, что между видеокартами нет никакой разницы. Если же вы уверены, что 0.01% важен, поскольку настоящие хардкорные геймеры видят подобные просадки, то вам стоит знать о весьма странной ситуации: новая GeForce RTX 3060 LHR лучше. Скорее всего всё дело в обновлённой ревизии чипа, хотя производитель уверяет, что не вносил никаких изменений. Разбираться в чём дело, мы не будем, поскольку это нереально, но зафиксировать сам факт, стоит.

Отметим, что есть игры, в которых разницы нет вообще. Например, Horizon Zero Dawn. Есть такие, где чуть ли не половину тестового ролика видно двухкратное отставание (Battlefield V). Вы удивитесь, но в Forza Horizon 4 по какой-то причине вперёд вырывается наш аутсайдер. Правда там разница невелика, но это также наводит на некоторые рассуждения.



