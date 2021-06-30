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Время от времени в продажу поступают уникальные видеокарты. Чаще всего их делают в небольшом количестве, а в дизайне используются нотки популярных игр или известных франшиз. Подобные видеокарты разлетаются даже быстрее, чем горячие пирожки у вокзала, правда стоят как целая тонна этих самых пирожков. Что любопытно, большая часть таких видеокарт с большим трудом выходят за пределы китайского, корейского и японского рынков. Маркетологи прекрасно знают, что и где будет интересно, поэтому в Европу их просто не завозят.

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Одним из тех, кто специализируется на уникальных видеокартах, является Colorful. Недавно она выпустила новую iGAME Kudan, которая не имеет сходства с героями аниме, но получила броский дизайн и эффективную систему охлаждения. В данном случае перед нами модель GeForce RTX 3090 с 240-мм радиатором и опционной системой жидкостного охлаждения. Она легко отключается, если владелец не хочет её задействовать в работе, но нужна для ручного экстремального разгона. Подключение осуществляется при помощи трёх 8-контактных разъёмов, а вишенкой на торте стала усиленная система питания, которая позволяет видеокарте держать 420 Вт мощности. Кроме того, при подключении системы жидкостного охлаждения можно получить 500 Вт, что на 150 Вт больше эталонных решений.

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Владелец видеокарты iGAME Kudan уже протестировал её в играх. Как оказалась, она выдаёт посредственную производительность, которая слегка отличается от эталонных решений. Кроме того, тактовые частоты видеокарты также не впечатляют. В данном случае владелец только констатирует факты, но есть все основания полагать, что можно получить гораздо более впечатляющие результаты после подключения жидкостной системы и ручного разгона. Больше выводов можно будет сделать после появления первых расширенных тестов, а пока карта ещё не поступила на прилавки и изучается в закрытом режиме.

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Всего будет произведено 1000 экземпляров GeForce RTX 3090. Комплект поставки неизвестен, но цена впечатляет и составит немалые 4999 долларов. Важно учитывать, что это официально рекомендованная стоимость от Colorful. Вполне возможно, что после появления первых предзаказов, магазины взвинтят цены. Ну а пока можно полюбоваться на необычный дисплей, вращающийся на 90 градусов. Там содержится вся ключевая информация о температуре и скорости вращения кулеров.