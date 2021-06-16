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Наши читатели уже не раз могли скачать новую версию MIUI 12.5 для нескольких десятков смартфонов. Как оказалось, Xiaomi просто не готова поддерживать многие старые аппараты больше года. Именно поэтому с выходом новой прошивки десятки мощных телефонов и даже флагманов остались за бортом технического прогресса. Устранить несправедливость невозможно, поскольку это официальная позиция китайской компании, но получить самые последние обновления можно.

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Сегодня у нас настоящий ультрапак, в который вошло 113 смартфонов Xiaomi. Список настолько длинный, что вам нужно немалое терпение, чтобы дойти даже до половины. Несмотря на это, здесь присутствуют абсолютно все аппараты, которые совместимы с прошивкой MIUI 12. Стоит отметить, что для многих старых телефонов это финальная версия, а значит есть смысл обновиться.

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Получить ссылку на прошивку для вашего аппарата можно в данном материале. Внимательно выбирайте нужную, ведь для многих из них доступны сразу несколько версий. Отдавайте приоритет европейским и российским образам. Глобальные куда лучше, чем китайские или индийские. Там же можно почитать о настройке и подготовке смартфона перед прошивкой.

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