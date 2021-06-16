113 смартфонов Xiaomi получили финальную стабильную прошивку MIUI 12 от 15 июня 2021 года
Наши читатели уже не раз могли скачать новую версию MIUI 12.5 для нескольких десятков смартфонов. Как оказалось, Xiaomi просто не готова поддерживать многие старые аппараты больше года. Именно поэтому с выходом новой прошивки десятки мощных телефонов и даже флагманов остались за бортом технического прогресса. Устранить несправедливость невозможно, поскольку это официальная позиция китайской компании, но получить самые последние обновления можно.
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Сегодня у нас настоящий ультрапак, в который вошло 113 смартфонов Xiaomi. Список настолько длинный, что вам нужно немалое терпение, чтобы дойти даже до половины. Несмотря на это, здесь присутствуют абсолютно все аппараты, которые совместимы с прошивкой MIUI 12. Стоит отметить, что для многих старых телефонов это финальная версия, а значит есть смысл обновиться.
Получить ссылку на прошивку для вашего аппарата можно в данном материале. Внимательно выбирайте нужную, ведь для многих из них доступны сразу несколько версий. Отдавайте приоритет европейским и российским образам. Глобальные куда лучше, чем китайские или индийские. Там же можно почитать о настройке и подготовке смартфона перед прошивкой.
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- Redmi 9 Power [India]
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- Redmi Note 9 5G [China]
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- Redmi 9 Prime [India]
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- Mi CC9
- Mi Mix 3 5G
- Redmi Note 8 Pro
- Redmi Note 5
- Redmi 8A
- Mi Note 10
- Redmi Note 8 (2021)
- Redmi Note 10 Pro Max [India]
- Mi 8 Pro
- Redmi K30i 5G
- Redmi Note 9 4G [China]
- Redmi K30 Pro
- Mi Note 10 Lite Zoom
- Redmi 10X Pro
- Redmi 9C
- Mi 10 Ultra
- Redmi 9C NFC
- Mi 10T Lite [Global]
- POCO F3
- Mi 9 Lite
- Mi 11 Lite 5G
- Mi 10i [India]
- Redmi Note 9 Pro 5G [China]
- Mi 11
- Redmi 9C
- Note 5 Pro
- Redmi Note 10 5G
- Redmi 9 India
- Redmi Note 9 Pro [India]
- Mi Max 3
- Redmi Note 7 Pro
- Mi 11X Pro
- Redmi 8A Dual
- POCO F2 Pro
- Redmi K30 5G
- Mi CC9 Meitu Edition
- Redmi 6 Pro
- Redmi 7
- Redmi 9A
- Mi Mix 2
- Redmi K40
- POCO C3
- Redmi K20 Pro
- Redmi Note 10 Pro [Global]
- POCO M2 Pro
- Mi Mix 2S
- Mi 9 Pro 5G
- POCO X3 Pro
- POCO X3
- Mi MIX Fold
- POCO M3 Pro 5G
- Redmi Y2
- Redmi Note 7
- Mi 11 Lite 4G
- Redmi Note 9
- POCO M3
- Redmi Note 9 Pro
- Redmi K40 Pro+
- POCO X2
- Redmi K40 Gaming Edition
- Redmi Note 8T
- Mi 10 Lite 5G
- Redmi 7A
- Redmi S2
- Mi 10 Youth Edition
- Redmi 9T [Global]
- Mi 8 SE
- Redmi K30 4G
- Mi 6X
- Mi 11i
- POCO F1
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