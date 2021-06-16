Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

113 смартфонов Xiaomi получили финальную стабильную прошивку MIUI 12 от 15 июня 2021 года

Самый большой мегасборник прошивок от Xiaomi
[ ] для раздела Блоги
1
<b>3070 Ti намного дешевле 100 тр</b> в Регарде
Обвал цен 3070 Ti - падение в полтора раза с анонса
-70 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
Gigabyte 3060 дешевле такой же 2060 на 15000р
MSI RTX 3060 - цена снижена на порядок
-70 000р на ASUS RTX 3080 в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Наши читатели уже не раз могли скачать новую версию MIUI 12.5 для нескольких десятков смартфонов. Как оказалось, Xiaomi просто не готова поддерживать многие старые аппараты больше года. Именно поэтому с выходом новой прошивки десятки мощных телефонов и даже флагманов остались за бортом технического прогресса. Устранить несправедливость невозможно, поскольку это официальная позиция китайской компании, но получить самые последние обновления можно.

реклама

Сегодня у нас настоящий ультрапак, в который вошло 113 смартфонов Xiaomi. Список настолько длинный, что вам нужно немалое терпение, чтобы дойти даже до половины. Несмотря на это, здесь присутствуют абсолютно все аппараты, которые совместимы с прошивкой MIUI 12. Стоит отметить, что для многих старых телефонов это финальная версия, а значит есть смысл обновиться.

анонсы и реклама
-70 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
-70 000р на 3080 Palit в Ситилинке
7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti
<b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b>
-45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro
-30 000р на 14Tb Toshiba
<b>RTX 3070 Ti в Регарде</b> дешевле всех
-22 000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
-18 000р на 8Tb Seagate Barracuda
В полтора раза подешевел 10Tb Seagate
-15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке
-60% от цены 4Tb WD Purple
-30 000р на 14Tb Seagate

Получить ссылку на прошивку для вашего аппарата можно в данном материале. Внимательно выбирайте нужную, ведь для многих из них доступны сразу несколько версий. Отдавайте приоритет европейским и российским образам. Глобальные куда лучше, чем китайские или индийские. Там же можно почитать о настройке и подготовке смартфона перед прошивкой.

  1. Redmi Note 9T
  2. Mi 9
  3. Mi Note 3
  4. Mi 8 Lite
  5. Redmi Note 8
  6. Mi 11 Ultra
  7. Redmi Note 7S
  8. Redmi 10X
  9. Mi 10T
  10. Redmi 10X 4G
  11. Mi CC9e
  12. Redmi K30 Ultra
  13. Mi 10 Pro
  14. Redmi Note 10 Pro 5G [China]
  15. Redmi Note 10 Pro [India]
  16. Mi CC9 Pro
  17. Redmi Note 9 Pro Max [India]
  18. Redmi 9
  19. Mi 10S
  20. Mi 11X
  21. Mi 10
  22. Mi 9T Pro
  23. Redmi Note 6 Pro
  24. Redmi K20
  25. Mi 8 Explorer Edition
  26. Mi 9 SE
  27. Mi 8
  28. Mi Mix 3
  29. Redmi 9 Power [India]
  30. Mi Note 10 Lite
  31. POCO F3 GT
  32. Redmi Note 10S
  33. Redmi 8
  34. Redmi K40 Pro
  35. POCO M2
  36. Redmi Note 9 5G [China]
  37. Redmi Note 9S
  38. Redmi K30S
  39. POCO X3 GT
  40. Mi 9T
  41. Redmi 9 Prime [India]
  42. Redmi Note 10
  43. Mi CC9
  44. Mi Mix 3 5G
  45. Redmi Note 8 Pro
  46. Redmi Note 5
  47. Redmi 8A
  48. Mi Note 10
  49. Redmi Note 8 (2021)
  50. Redmi Note 10 Pro Max [India]
  51. Mi 8 Pro
  52. Redmi K30i 5G
  53. Redmi Note 9 4G [China]
  54. Redmi K30 Pro
  55. Mi Note 10 Lite Zoom
  56. Redmi 10X Pro
  57. Redmi 9C
  58. Mi 10 Ultra
  59. Redmi 9C NFC
  60. Mi 10T Lite [Global]
  61. POCO F3
  62. Mi 9 Lite
  63. Mi 11 Lite 5G
  64. Mi 10i [India]
  65. Redmi Note 9 Pro 5G [China]
  66. Mi 11
  67. Redmi 9C
  68. Note 5 Pro
  69. Redmi Note 10 5G
  70. Redmi 9 India
  71. Redmi Note 9 Pro [India]
  72. Mi Max 3
  73. Redmi Note 7 Pro
  74. Mi 11X Pro
  75. Redmi 8A Dual
  76. POCO F2 Pro
  77. Redmi K30 5G
  78. Mi CC9 Meitu Edition
  79. Redmi 6 Pro
  80. Redmi 7
  81. Redmi 9A
  82. Mi Mix 2
  83. Redmi K40
  84. POCO C3
  85. Redmi K20 Pro
  86. Redmi Note 10 Pro [Global]
  87. POCO M2 Pro
  88. Mi Mix 2S
  89. Mi 9 Pro 5G
  90. POCO X3 Pro
  91. POCO X3
  92. Mi MIX Fold
  93. POCO M3 Pro 5G
  94. Redmi Y2
  95. Redmi Note 7
  96. Mi 11 Lite 4G
  97. Redmi Note 9
  98. POCO M3
  99. Redmi Note 9 Pro
  100. Redmi K40 Pro+
  101. POCO X2
  102. Redmi K40 Gaming Edition
  103. Redmi Note 8T
  104. Mi 10 Lite 5G
  105. Redmi 7A
  106. Redmi S2
  107. Mi 10 Youth Edition
  108. Redmi 9T [Global]
  109. Mi 8 SE
  110. Redmi K30 4G
  111. Mi 6X
  112. Mi 11i
  113. POCO F1
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июнь 2021
23
Обзор кронштейна Arctic Z2-3D
10
Битва процессоров: Core i5-10600KF VS Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
7
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
32
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 6700 XT
47
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS TUF Gaming F17 (FX706HE)
11
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Atomic Lite
11
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980
14
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3070 Ti Suprim X
16
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – июнь 2021
33

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2021
8 июня 2021 41
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
13 июня 2021 32
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
4 июня 2021 45
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июнь 2021
15 июня 2021 23
Обзор и тестирование NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti – лучшая видеокарта для геймера?
2 июня 2021 135
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
9 июня 2021 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Все смартфоны Xiaomi сломались после обновления прошивки MIUI 12 / MIUI 12.5
34
Падение цен на видеокарты продолжается – GeForce RTX 3060 уже стоят дешевле, чем GeForce RTX 2060
21
Redmi Note 7, Mi 8 и другие 12 смартфонов Xiaomi завершили жизненный цикл и не получат MIUI 12.5
14
Реальные покупатели GeForce RTX 3070 Ti за 58 000р делятся фотографиями и личным опытом на сайте DNS
63
ДНС продолжает разыскивать геймеров, которые смогли купить у них RTX 3070 Ti и 3080 Ti
48
Флешмоб на Avito - геймеры против перекупщиков видеокарт
97
Видеокарты GeForce RTX 3070 Ti массово появляются в продаже и стоят дешевле обычных GeForce RTX 3070
39
Российские цены на антимайнерскую видеокарту GeForce RTX 3070 Ti упали на 50% за несколько дней
26
Эксперты: монету SHIBA INU ждет рост до 1$ к 2025 году
21
Медная крышка для процессоров AMD Ryzen оценена в $25
24
Китайские майнеры присматриваются к РФ и могут наводнить несколько регионов Биткоин-фермами
60
Подорожание Эфириума привело к рекордному росту доходности майнинга на видеокарте GeForce RTX 3080
26
Украинское комьюнити недовольно ошибкой в названии S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl
315
NVIDIA намеревается ограничить поставки GeForce RTX 2060, чтобы освободить дорогу для GeForce RTX 3060
13
Геймплейный трейлер вдохновлённой «Героями Меча и Магии» стратегии Songs of Conquest
3
Стали известны системные требования S.T.A.L.K.E.R. 2 – 150 Гб и Radeon RX 580 на минималках
49
Курс Bitcoin взлетел после слов Маска и возможности оплачивать автомобили Tesla криптовалютой
99
Видеокарты GeForce RTX 3070 Ti продолжают дешеветь – цена упала на 50% с момента анонса
17
За расширенную версию S.T.A.L.K.E.R. 2 просят 25 тысяч рублей – игра выйдет в следующем году
79
Расширенный геймплей Escape from Tarkov в локации «Улицы Таркова»
3

Популярные статьи

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июнь 2021
23
Скидки на Windows 10 – ключи для изданий Pro и Home продаются менее чем за 10 долларов
Битва процессоров: Core i5-10600KF VS Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
7
Обзор планшета Lenovo Tab P11 TB-J606L 128Gb LTE производства 2021 года
20
Обзор кронштейна Arctic Z2-3D
10
Sniper Ghost Warrior Contracts 2: трудная работа
11
Обзор и тест оперативной памяти ADATA XPG Spectrix D50 RGB (AX4U360038G18A-DW50) объемом 16 Гбайт
25

Сейчас обсуждают

Kasyan
01:49
Даже пруф сохранился у меня! https://stockinfocus.ru/2014/08/04/skolko-let-nazad-poyavilis-ukraincy/
Украинское комьюнити недовольно ошибкой в названии S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl
Виктор
01:47
Все мы там будем. Или переходить на Linux, или не дай Бог - MacOS.
В Сети появились скриншоты и видео Windows 11: «живых плиток» больше нет, а меню «Пуск» переехало на центр панели задач
Kasyan
01:46
Серьезно что ли?! Представляешь была ещё Владимирская Русь!
Украинское комьюнити недовольно ошибкой в названии S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl
Kasyan
01:44
Ввел этот термин киевский историк Максимович "Откуда идет русская земля!"
Украинское комьюнити недовольно ошибкой в названии S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl
Kasyan
01:36
Раз пошла такая пьянка нужно двум страна Нигерии и особенну Нигеру срочно себя переименовать с знак солидарности с BLM и борьбой с расизмом. ДБ.
Украинское комьюнити недовольно ошибкой в названии S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl
Kasyan
01:34
Странно что предатели которые состояли в КПСС в конце 80-х на СССР не повесили убийство Франца Фердинанда.
Украинское комьюнити недовольно ошибкой в названии S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl
MrThree
01:33
Ну и кому нужна та MIUI, поставил кастом 11 андроид, смартфон стал работать шустрее, приложения как в MIUI из оперативки не выгружаются! Вообщем одни положительные эмоции в отличии от MIUI.
113 смартфонов Xiaomi получили финальную стабильную прошивку MIUI 12 от 15 июня 2021 года
Kasyan
01:28
Ага, только перед их сами расстреляли, а затем сами откопали и предъявили миру как доказательство! facepalm.
Украинское комьюнити недовольно ошибкой в названии S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl
Natsuru
01:24
Кстати на авито флешмоб с фейковыми обьявами с заниженной ценой.
Видеокарты GeForce RTX 3070 Ti массово появляются в продаже и стоят дешевле обычных GeForce RTX 3070
Oleh Grigoriev
01:23
Кстати да, для мультимониторов и вайдов как-то не задумывался, а ведь будет удобнее.
В Сети появились скриншоты и видео Windows 11: «живых плиток» больше нет, а меню «Пуск» переехало на центр панели задач
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем