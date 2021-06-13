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Десятки смартфонов Xiaomi оказались подвержены ошибкам при обновлении до MIUI 12.5 на Android 11

Изучаем новые ошибки, которые появились с выходом прошивки MIUI 12.5
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Ещё семь лет назад, когда кто-либо видел в ваших руках смартфон Xiaomi, то непременно указывал на нестабильность прошивки, на ужасный дизайн, на дешёвые комплектующие и криворуких китайцев, которым доверили прикручивать детали. Со временем репутация бренда росла, а сегодня аппараты Xiaomi собираются на самых современных заводах, где уровень гигиены на столетия опережает отечественные рестораны, а техническое совершенство находится на недосягаемом для конкурентов уровне. Может показаться, что всё это решило проблему кривых прошивок. Увы, нет, ведь несмотря на месяцы тестов, MIUI 12.5 – это забег по минному полю. Давайте перечислим самые известные ошибки в новой прошивке. Учтите, что их на самом деле куда больше, просто сама MIUI 12.5 только начала распространяться по миру.

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После разблокировки смартфона, дисплей несколько секунд продолжает оставаться тёмным. Создаётся ощущение, что он завис или выключился. Многие пользователи пытаются повторно его включить, нажимают блокировку, а в результате сталкиваются с повторным тёмным экраном. Ошибка замечена на Mi 10 Ultra, Redmi K30 Pro и Mi 10. Отметим, что число смартфонов, которые получили финальную MIUI 12.5 по воздуху в Китае, не превышает десяти, а значит баг может существовать и на других девайсах.

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Во время режима ускорения игр невозможно сделать скриншот. Ошибка найдена почти на всех смартфонах, которые получили MIUI 12.5. Обычно решается перезагрузкой и отключением режима ускорения игр. Что любопытно, не все игры работают некорректно, а значит проблема довольно сложная и требует тщательного изучения. Xiaomi признала её существования и ищет выход.

Часто при копировании кода для подтверждения каких-либо действий из SMC в специальную форму на сайте, дисплей начинает мигать, что делает работу некомфортной. Решается перезагрузкой. Иногда не позволяет ввести данные в форму, поскольку мерцания слишком навязчивые и непрерывные. Ошибка подтверждена специалистами Xiaomi и возникает на большинстве телефонов с MIUI 12.5. 

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В редких случаях появляется уведомление о том, что вы не можете воспроизвести аудиофайл. Возникает спонтанно на всех смартфонах, которые получили MIUI 12.5 на Android 11. Решение ожидается в финальной версии прошивки. Поскольку сама финальная версия может задержаться, то ждать исправления инсайдерам и любителям экспериментов придётся долго.

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