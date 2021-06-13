Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Ещё семь лет назад, когда кто-либо видел в ваших руках смартфон Xiaomi, то непременно указывал на нестабильность прошивки, на ужасный дизайн, на дешёвые комплектующие и криворуких китайцев, которым доверили прикручивать детали. Со временем репутация бренда росла, а сегодня аппараты Xiaomi собираются на самых современных заводах, где уровень гигиены на столетия опережает отечественные рестораны, а техническое совершенство находится на недосягаемом для конкурентов уровне. Может показаться, что всё это решило проблему кривых прошивок. Увы, нет, ведь несмотря на месяцы тестов, MIUI 12.5 – это забег по минному полю. Давайте перечислим самые известные ошибки в новой прошивке. Учтите, что их на самом деле куда больше, просто сама MIUI 12.5 только начала распространяться по миру.

реклама

После разблокировки смартфона, дисплей несколько секунд продолжает оставаться тёмным. Создаётся ощущение, что он завис или выключился. Многие пользователи пытаются повторно его включить, нажимают блокировку, а в результате сталкиваются с повторным тёмным экраном. Ошибка замечена на Mi 10 Ultra, Redmi K30 Pro и Mi 10. Отметим, что число смартфонов, которые получили финальную MIUI 12.5 по воздуху в Китае, не превышает десяти, а значит баг может существовать и на других девайсах.

анонсы и реклама -25 000р на 3070 ASUS в Ситилинке -45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro 3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080 -22 000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -30 000р на 14Tb Toshiba -25 000р на 3070 MSI Gaming -18 000р на 8Tb Seagate Barracuda В полтора раза подешевел 10Tb Seagate <b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080 -15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке -60% от цены 4Tb WD Purple -30 000р на 14Tb Seagate <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

Во время режима ускорения игр невозможно сделать скриншот. Ошибка найдена почти на всех смартфонах, которые получили MIUI 12.5. Обычно решается перезагрузкой и отключением режима ускорения игр. Что любопытно, не все игры работают некорректно, а значит проблема довольно сложная и требует тщательного изучения. Xiaomi признала её существования и ищет выход.

Часто при копировании кода для подтверждения каких-либо действий из SMC в специальную форму на сайте, дисплей начинает мигать, что делает работу некомфортной. Решается перезагрузкой. Иногда не позволяет ввести данные в форму, поскольку мерцания слишком навязчивые и непрерывные. Ошибка подтверждена специалистами Xiaomi и возникает на большинстве телефонов с MIUI 12.5.

реклама

В редких случаях появляется уведомление о том, что вы не можете воспроизвести аудиофайл. Возникает спонтанно на всех смартфонах, которые получили MIUI 12.5 на Android 11. Решение ожидается в финальной версии прошивки. Поскольку сама финальная версия может задержаться, то ждать исправления инсайдерам и любителям экспериментов придётся долго.