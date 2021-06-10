Майнить Эфир на видеокартах можно будет ещё 2-3 года – переход на Ethereum 2 снова откладывается
Наши читатели наслышаны о переходе криптовалюты Эфириум на новый алгоритм доказательства добычи. Если коротко, то сегодня всё работает по принципу Proof of Work, когда важно доказать системе, что ваше железо способно совершать множество сложных вычислений. И чем мощнее это самое железо, тем больше виртуальных монет капает на ваш кошелёк. Такой способ вредит экологии и потребляет много ресурсов. Очевидно, что экономным его не назовёшь. Что же, на смену уже спешит Proof of Stake (PoS), когда вам достаточно доказать, что вы владеете определённым количество уже добытых монет. Система работает немного сложнее, ведь сегодня сложность Эфириума такова, что на одной видеокарте вы не получите прибыли вообще, поэтому шахтёры объединяются в пулы, где им выдают вознаграждение в зависимости от вклада с учётом вычета небольших процентов. Ну а для доказательства владения нужно запастись 32 монетами Эфира, положив их на заблокированный счёт.
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Уже много лет основатель Эфириума, Виталик Бутерин бредит переходом на PoS, называя его Ethereum 2.0. В далёком 2015 году казалось, что переход состоится уже в ближайшие годы. Время шло, а никаких изменений не происходило. Согласно недавним высказываниям Виталика, могло показаться, что он, наконец, нашёл консенсус со всеми участникам команды разработчиков. Что же, если вы ждали перехода на Ethereum 2.0, то у нас есть для вас очень плохие новости. Дело в том, что совсем недавно в рамках технической конференции в Гонконге Виталик Бутерин сообщил, что не ожидает быстрого перехода на новый алгоритм PoS. По его словам, это случится не раньше 2022 года, но дело в том, что начало развёртывания не стоит путать с финальной стадией, наступления которой так бояться майнеры.
Дело в том, что после окончательного перехода на Ethereum 2.0 майнинг в его текущем состоянии будет бесполезен, ведь шахтёрам станет попросту некому доказывать мощь своих видеокарт. Это значит, что миллионные вложения в крупные фермы превратятся в залежалый товар. Будет логичным предположить, что фермеры уйдут на другие криптовалюты. Но другая криптовалюта должна быть также надёжна, как и Эфир, а иначе просто нет смысла добывать то, что завтра будет стоить копейки. Так вот, главная проблема Ethereum 2.0 в том, что на его пусти слишком много препятствий в виде людей, не желающих терять деньги. Эксперты уверены, что майнинг на видеокартах Эфира будет продолжаться ещё несколько лет, ведь окончательный переход наступит только к 2024 году. Значит ли это, что проблема с доступом к видеокартам для геймеров будет актуальна ещё много лет? Очевидно.
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