SK Hynix уничтожила 240 000 пластин с памятью на сумму 1.79 миллиарда долларов
Ещё год назад нам сообщали о трудном положении разработчиков памяти. Цены падали, а продукция лежала на складах без дела. Эпидемия коронавируса привела к небывалому спросу на новые компьютеры, ноутбуки и даже телевизоры. Всё это сегодня включает память, что позволило большинству производителей отчитаться о сверхдоходах за 2020 год. Масла в огонь подлили создатели Chia Coin. Поскольку 2 квартал ещё не завершён, мы не знаем точных цифр отгрузки чипов памяти, но резкое подорожание и дефицит, который наблюдался в апреле и мае, говорит о том, что фермеры разобрали весь залежалый товар, томящийся на полках годами.
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Теперь у нас новая проблема и называется она полупроводниковый кризис. Это явления пришло внезапно, но до сих пор не имеет официального обоснования. Кто-то нас уверяет, что виной всему коронавирус. Якобы китайцы слишком долго сидели дома, что нарушило поставки по всему миру. Другие – заявляют, что проблема в повышенном спросе на электронику по всему миру, а кто-то винит шахтёров, которые позволяют себе покупать видеокарты и другие подобные изделия даже тогда, когда они стоят в три раза дороже официальной цены. Как бы там ни было, такие производители, как SK Hynix должны быть на коне, а выгода, получаемая ими исчисляться миллиардами. Как сообщает Fast Technology, многочисленные просчёты привели к катастрофическим последствиям.
Так, не так давно партнёры компании (Ali, Tencent, HPE и многие другие) начали заявлять, что всё больше чипов поставляются с откровенным браком. Это загружает производственные линии, замедляет скорость выпуска готовых изделий и приводит к огромным потерям. Что любопытно, согласно стандартному договору, SK Hynix забирает эти (все или часть) нерабочие чипы, но на их отбраковку уходит драгоценное время. В итоге руководство SK Hynix приняло нестандартное решение: полностью утилизировать последнюю (или несколько, не уточняется) линию уже готовых пластин с чипами памяти. На минуточку, под нож пошли 240 000 пластин общей стоимостью 11,45 миллиарда юаней, что соответствует 1.79 миллиарда долларов.
Важно понимать, что утилизация – это не сжигание поскольку часть компонентов будет восстановлена. Но это также значит, что многие из них окажутся безвозвратно утеряны. Мало того, налицо имиджевые потери, а оценить реальные масштабы ущерба ещё только предстоит. Отвечая журналистам, представители SK Hynix заявили, что брак находится на приемлемом уровне.
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