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Сегодня Microsoft можно назвать одной из самых успешных компаний планеты, предоставляющей наиболее актуальные услуги для крупных компаний и среднего бизнеса. Несмотря на отличные показатели подписок на облачные сервисы, одним из наиболее важных направлений остаётся операционная система Windows 10. Её продажи стабильны, а новые пользователи растут, словно грибы после дождя. Но всё это не значит, что так было всегда. Так, выход Windows 8 принёс софтверному гиганту огромные проблемы, поскольку пользователи отвергли непривычную операционку. При этом одним из наиболее спорных элементов была так называемая панель Charms.

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Данный компонент операционной системы был доступен как на сенсорных дисплеях, так и на настольных версиях ПК. Предполагалось, что он окажется удобным и позволит получать доступ к наиболее важным настройкам и опциям, но пользователи не оценили щедрости Microsoft. Панель Charms была выпилена из истории, оставшись в памяти как ужасный опыт, которые лучше не повторять. Как оказалось, вскоре в Windows 10 появится прямой продолжатель дела Charms. Известно, что в обновлении Sun Valley для Windows 10 появится новая функция Windows Widgets (виджеты), являющаяся клоном панели Charms.

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Если вы уже хотели начать возмущаться, то спешим вас остановить, ведь на этот раз панель кардинально изменится. Так, если в Windows 8 она выдвигалась из правого нижнего экрана, закрывая собой всю правую часть дисплея, то теперь она будет появляться с левой стороны. Ещё одним нововведением может оказаться настройка прозрачности. Дело в том, что стандартная панель Charms накладывалась на все существующие элементы, что ощутимо мешало работе. Судя по всему, функции в новом Windows Widgets будут настраиваться на более глубоком уровне, а сама панель не станет закрывать значки на дисплее. Неясно, можно ли будет их при том нажимать, но на этот вопрос пока ответа нет.

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Поскольку тестирование новой функции только началось, она может оказаться экспериментальной. Это значит, что она может появиться только в 2022 году, если вообще появится. Дело в том, что решения о том, интегрировать или нет те или иные надстройки системы, принимаются на основании отзывов самих инсайдеров. Если ребятам функция не понравится, её могут и не добавить.