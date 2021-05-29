Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Google ускорила работу браузера Chrome на 23% и экономит 17 минут времени работы CPU в сутки

Скорость и энергоэффективность в новой версии браузера Chrome 91
[ ] для раздела Блоги
3
3060 по цене 2060S в Ситилинке
-40000р на RTX 3080 в Ситилинке
3Tb WD - цена упала <b>в полтора раза</b>
-9000р на 6Tb Seagate в Ситилинке
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Сегодня борьба за рынок браузеров подходит к завершению. Мелкие игроки заняли свои ниши, а их доли будут только уменьшаться. Что до лидеров, то здесь расстановка сил выглядит следующим образом: 

  • Настольный сегмент
  • Chrome – 67.6%
  • Safari – 9.9%
  • Microsoft Edge – 8% 
  • Firefox – 7.8%
  • Мобильный сегмент
  • Chrome – 63.2% 
  • Safari – 24.4%
  • Samsung Internet Browser – 6 %

реклама

Куда любопытнее выглядит расстановка сил, если сложить и мобильный и настольный сегменты. Здесь становится очевидным, что Chrome постепенно наращивать свою долю. За ним следом идёт Safari, а Firefox падает от месяца к месяцу. Edge выглядит свежо, но пока не может похвастать массовостью. Возможно, в будущем Microsoft придумает, как улучшить положение собственного браузера, но пока пользователи выбирают Chrome.

анонсы и реклама
RTX 3060 - дефицит кончается с падением Эфира
Дешевая RX 6900XT дешевле чем 6800XT
RTX 3070 и 3080 в XPERT.RU сильно дешевле чем везде
-40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке
2Tb Seagate: -30% за пару дней
7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз
RTX 3060 дешевле всего в XPERT.RU
2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней
4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru
Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают
Galaxy S21 - цена упала на порядок

Как стало известно, несколько дней назад Google выпустил улучшенную версию браузера Chrome за номером 91. Случилось это без лишнего пафоса, но нашим читателям будет полезно знать о нововведениях. По сути, инновация только одна: улучшенный компилятор JavaScript, который предназначен для собственного движка V8. Благодаря необычному решению, которое сами разработчики называют «мошенническим». Почитать на эту тему можно в официальном блоге Google, а суть технологии лежит в упрощении работы компилятора, который за счёт оптимизации стал значительно быстрее своих предшественников. Мало того, Google уверяет, что это самый быстрый компилятор на рынке. 

реклама

Согласно официальным заявлениям, уже сегодня новая версия браузера обеспечивает прирост производительности до 23%. Подсчёты могут разниться в зависимости от задач, которые выполняют на компьютере пользователи, но в среднем мы экономим 17 минут работы процессора в день. Это может показаться незначительным, но в масштабах года 17 минут перерастают в немалую экономию электричества. Новый Chrome уже доступен для закачки. Для тех, у кого он уже установлен, достаточно просто проверить обновления. Отметим, что мы пока не заметили особого прироста скорости, но это не значит, что его нет. Возможно, наши читатели уже столкнулись с теми или иными улучшениями, поскольку сценарии работы с браузером у всех разные. Кстати, браузер Microsoft Edge 91 на движке Chromium также получит доступ к этим функциям, а значит станет быстрее. Ознакомиться с принципом работы нового JS-компилятора Sparkplug от Google можно здесь.  

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Extreme Glacial
5
Битва процессоров: Core i3-10320 VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 ХТ
3
Холодный дуэт из MSI MPG Z590 Gaming Carbon WIFI и MPG CoreLiquid K360
6
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: май 2021
20
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z590 Tomahawk WiFi: средний класс
13
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
5
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: май 2021
49
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Flow X13 (GV301QH)
33
Breathedge и Wolfenstein Youngblood: тестирование четырех поколений процессоров
10
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
12

Интересные материалы

Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: май 2021
25 мая 2021 49
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 10 тысяч рублей: май 2021
21 мая 2021 37
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – начало
22 мая 2021 50
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Flow X13 (GV301QH)
24 мая 2021 33
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS Radeon RX Vega 56
20 мая 2021 27
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z590 ACE Gold Edition
19 мая 2021 30

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Майнеры уже испытали GeForce RTX 3080 Ti в добыче Ethereum
78
В сети появился полностью рабочий сюжет S.T.A.L.K.E.R. 2: история вернётся к Стрелку
19
Начинаем майнить Chia Coin с максимальной эффективностью – оптимальная сборка ПК от Tomshardware
41
Xiaomi Redmi Note 10 сильно подешевел – Snapdragon 678, экран AMOLED и 5 000 мА*ч со скидкой 20%
+
Redmi Note 9 Pro, Mi 10, Mi 9T и другие 36 смартфонов Xiaomi получили стабильную версию Android 11
4
GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3060 LHR протестированы в майнинге Ethereum
38
В сеть раньше времени попал трейлер Battlefield VI
6
McDonald's в США раздаёт бесплатный iPhone всем сотрудникам, проработавшим в ресторане 6 месяцев
9
Xiaomi выпустила финальную стабильную прошивку MIUI 12 на 111 актуальных смартфонов
4
Майнеры в Монтане пытаются продвинуть проект солнечной электростанции площадью 650 гектар
24
19 устройств Huawei и Honor получили стабильную прошивку EMUI 11
+
Пользователь потерял 10 000 Bitcoin, поскольку родители выбросили ноутбук с ключами от кошелька
14
Дубай запустил криптовалюту DubaiCoin
5
Выбираем недорогую игровую видеокарту – Radeon 580 vs GeForce 1060 из шахты и магазина от Benchmark
13
В Google Pixel 6 будет использоваться тот же графический процессор ARM, что и в Galaxy S21
+
Разработчики Cyberpunk 2077 рассказали, с каким персонажем игроки чаще всего заводят романтические отношения
19
Новым таинственным подарком в Epic Games Store стала увлекательная Among Us
3
Премьера геймплея и точная дата выхода Far Cry 6 — самой амбициозной игры во всей серии
63
Состоялась премьера геймплея многообещающей Horizon Forbidden West
47
В Steam стартовала распродажа игр с открытым миром со скидками до 80 %
8

Популярные статьи

10 дешёвых насадок на дрель-шуруповёрт с AliExpress, которые расширят функционал инструмента
8
Крах майнинга в 2022 году - стоит ли ожидать снижение цен на новые и б/у видеокарты
52
Плюсы и минусы использования в 2021 году устаревшей, прожорливой и горячей AMD Radeon HD 4870
66
Процессор за 10$ с AliExpress: четырехъядерный AMD Phenom II X4 830 2,8 ГГц - реальная мощь или нет
41
Разборка MSI GeForce GTX 1070 AERO 8GB OC и небольшой тест термопасты GD100
75
Ubuntu в качестве десктопа
34
Самые практичные модели кнопочных телефонов на каждый день
Битва процессоров: Core i3-10320 VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 ХТ
3
Холодный дуэт из MSI MPG Z590 Gaming Carbon WIFI и MPG CoreLiquid K360
6
Вспоминаем, о чем был самый первый Ghost Recon - сбывшееся пророчество
12

Сейчас обсуждают

Зеновий Радеонович
12:29
На этом прекрасном оверском сайте авторизация так чудно работает, что ЧС не имеет смысла от слова совсем. Ибо через нек. время сайт принудительно совершает вылогинирование. Но только на половину. ЧС у...
Крах майнинга в 2022 году - стоит ли ожидать снижение цен на новые и б/у видеокарты
Иван Иванов
12:27
Блевотина.
Вспоминаем, о чем был самый первый Ghost Recon - сбывшееся пророчество
Kuzmic14
12:26
Для избранных на полгода
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Extreme Glacial
Vsevolod Vladimirov
12:26
Автор дилетант, добавить нечего
Ubuntu в качестве десктопа
svcoder
12:23
Скажем так, Linux до игровой платформы идти гораздо дальше, чем до повсеместно используемого десктопа. Да, я знаю что часть издателей выпускает некоторые игры под Linux, но что делать с остальными? Я ...
Ubuntu в качестве десктопа
Сержант Мамура (полиция России)
12:23
чмокаешь ты у своего бати под столом
Вспоминаем, о чем был самый первый Ghost Recon - сбывшееся пророчество
Зеновий Радеонович
12:23
линукс - для души, винда для игрушек. Подобно работает связка 7/10
Ubuntu в качестве десктопа
Опричник
12:23
Если и появится, это будет очередная инкарнация Windows. Как уже и было - 9х/NT. Поначалу, лидировало 9х, потом, некоторое время использовались параллельно, а затем, семейство 9х отмерло, по причине н...
Ubuntu в качестве десктопа
nikolai3anv
12:23
Почмокай
Вспоминаем, о чем был самый первый Ghost Recon - сбывшееся пророчество
nikolai3anv
12:22
Аха ха... Дурачёк... Только почему то все эти сотни монет зависят от цены на биткоин. Падает он падают все. Растет он растут все.. Очередной анал-литик
Крах майнинга в 2022 году - стоит ли ожидать снижение цен на новые и б/у видеокарты
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем