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Сегодня борьба за рынок браузеров подходит к завершению. Мелкие игроки заняли свои ниши, а их доли будут только уменьшаться. Что до лидеров, то здесь расстановка сил выглядит следующим образом:

Настольный сегмент

Chrome – 67.6%

Safari – 9.9%

Microsoft Edge – 8%

Firefox – 7.8%

Мобильный сегмент

Chrome – 63.2%

Safari – 24.4%

Samsung Internet Browser – 6 %

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Куда любопытнее выглядит расстановка сил, если сложить и мобильный и настольный сегменты. Здесь становится очевидным, что Chrome постепенно наращивать свою долю. За ним следом идёт Safari, а Firefox падает от месяца к месяцу. Edge выглядит свежо, но пока не может похвастать массовостью. Возможно, в будущем Microsoft придумает, как улучшить положение собственного браузера, но пока пользователи выбирают Chrome.

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Как стало известно, несколько дней назад Google выпустил улучшенную версию браузера Chrome за номером 91. Случилось это без лишнего пафоса, но нашим читателям будет полезно знать о нововведениях. По сути, инновация только одна: улучшенный компилятор JavaScript, который предназначен для собственного движка V8. Благодаря необычному решению, которое сами разработчики называют «мошенническим». Почитать на эту тему можно в официальном блоге Google, а суть технологии лежит в упрощении работы компилятора, который за счёт оптимизации стал значительно быстрее своих предшественников. Мало того, Google уверяет, что это самый быстрый компилятор на рынке.

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Согласно официальным заявлениям, уже сегодня новая версия браузера обеспечивает прирост производительности до 23%. Подсчёты могут разниться в зависимости от задач, которые выполняют на компьютере пользователи, но в среднем мы экономим 17 минут работы процессора в день. Это может показаться незначительным, но в масштабах года 17 минут перерастают в немалую экономию электричества. Новый Chrome уже доступен для закачки. Для тех, у кого он уже установлен, достаточно просто проверить обновления. Отметим, что мы пока не заметили особого прироста скорости, но это не значит, что его нет. Возможно, наши читатели уже столкнулись с теми или иными улучшениями, поскольку сценарии работы с браузером у всех разные. Кстати, браузер Microsoft Edge 91 на движке Chromium также получит доступ к этим функциям, а значит станет быстрее. Ознакомиться с принципом работы нового JS-компилятора Sparkplug от Google можно здесь.