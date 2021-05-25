Китайское правительство может полностью запретить криптовалюты в стране заменив их цифровым юанем
Сегодня всё больше экспертов сравнивает Биткоин с пузырём. Приводятся различные аферы, которыми богата человеческая история, ну а наши читатели первым делом вспоминают бесславно канувшую в Лету МММ и её основателя Мавроди. Данный персонаж до сих пор вызывает ожесточённые споры, ведь история его успеха окутана тайной, а сам он после выхода из тюрьмы вёл довольно скромный образ жизни. Не говоря уже о неожиданной смерти, положившей конец очередной пирамиде, которая должна была вырасти до мировых масштабов. Совсем другие аналогии приводят западные эксперты. Один из них рассказывает о том, что когда пузырь с тюльпанами лопнул, остались красивые цветы, а когда это же случится с криптовалютами, у человечества не будет ничего кроме бесчисленного количества компьютерного кода.
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Главным фактором, который привёл к обрушению криптовалютного рынка на прошлой неделе, стали высказывания китайских политиков. В данном случае нам не важны истинные цели каждого из них, но причины лежат на поверхности. В первую очередь идёт речь об экологии, ведь только на одну лишь добычу Биткоина уходит больше угля, чем на производство электричества для большинства европейских стран. Не меньше вопросов вызывает финансовая нестабильность, сопровождающая криптовалюты. Граждане могут вложить в виртуальные монеты свои накопления на пенсию, а после государству придётся выделять деньги на их содержание. Звучат также призывы запретить криптовалюты на фоне дефицита полупроводников. И речь не только о видеокартах, ведь фактор майнеров поднимает цены на память, жёсткие диски и даже самые незначительные детали, без которых невозможно собрать ни один электронный прибор.
Со всем этим несогласны некоторые аналитики. Так, по мнению руководителя китайской компании Sino Global Capital Мэттью Грэхэма, всё это очередной виток контроля. Китайские власти привыкли контролировать финансовые потоки в стране (а бывает иначе?). В настоящее время Биткоин и другие криптовалюты не позволяют их контролировать, а значит решение только одно: выдавить криптовалюту из страны окончательно. Возможно, отдельные граждане смогут покупать Биткоин и дальше, используя VPN, но массовый житель Китая предпочтёт не связываться с криптовалютами. Отметим, что на смену Биткоину уже идёт цифровой Юань, который может стать полноценной альтернативой криптовалютам в Китае.
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