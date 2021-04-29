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Многие критики криптовалют заявляют, что Биткоин используют исключительно наркоторговцы и преступники. Якобы, цифровые деньги помогают уклоняться от налогов, а также переводить сотни миллионов долларов через границы без контроля властей. Поспорить с подобной информацией сложно, ведь Биткоин действительно не подходит для повседневных расчётов, поскольку комиссия за одну транзакцию стоит немалые 60 долларов. Сегодня, когда цена Биткоина превысила 55 000 долларов, даже такая сумма кажется невысокой, тем более что часто на руках у пользователей лежат десятки и сотни монет.

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Несмотря на неопределённое отношение к криптовалютам со стороны властей США, правоохранители этой страны не гнушаются торговать Биткоинами. К примеру, несколько дней назад одно из управлений реализовало на аукционе 9.45 монет общей стоимостью 486 тысяч долларов. Лот был разбит на части, что позволило легко найти покупателей на отдельные части, при этом стоимость оказалась ниже рыночной. В данном случае интересен сам факт продажи, но сегодня появились ещё более любопытные сведения, свидетельствующие о том, что чиновники не только продают конфискованную криптовалюту, но и неплохо на этом зарабатывают.

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Так, правоохранители Нью-Джерси реализовали Биткоинов на 198 тысяч долларов. Сумма кажется маленькой, вот только на момент конфискации монетки стоили всего 57 тысяч. Но и это не самое главное, ведь уже скоро на аукцион может быть выставлена партия криптовалюты общей стоимостью больше 1.25 миллиона долларов. Вот только на момент конфискации она оценивалась в 200 000, а значит прибыль превысит предполагаемую в 6 раз.

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Это далеко не вся криптовалюта, конфискованная правоохранителями США. Точных сведений о том, когда состоится аукцион пока нет, но подготовка к нему идёт. Скорее всего, все Биткоины не поступят в продажу одновременно, поскольку реализовать 1 ВТС проще, чем 10. Отметим, что процедура продажи государственными органами изъятой криптовалюты сложна, ведь нужно доказать вину подозреваемых, а также то, что монеты добыты преступным путём. В любом случае кто-то получит немалую премию, ведь вместо указанных в документации 200 000 власти получат больше миллиона, а впереди новые продажи. Ранее поступала информация о том, что в руках властей США находится Биткоинов более чем на 1 миллиард.