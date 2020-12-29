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Старые флагманы Intel плохо справляются с трассировкой лучей и разрешением 2К в Cyberpunk 2077

Что будет если старые флагманы Intel выпустить против Cyberpunk 2077 с активной трассировкой лучей? Давайте посмотрим
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Этой зимой CD Projekt RED выпустила самую ожидаемую игру года. Cyberpunk 2077 оказалась крайне противоречивой и нестабильной, а миллионы фанатов вынуждены были выбрать, или подождать выхода стабильного патча в январе, или снижать настройки до минимальных. Не остались без вопросов и досадные упущения, ведь во многих вопросах Next Gen – всего лишь примитивная имитация большого открытого мира. Особенно это заметно при сравнении с такими популярными проектами, как Grand Theft Auto V и Far Cry 5. 

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На самом деле об этом можно писать много, перечисляя ошибки и недостатки. В данном случае нас волнует исключительно железо, а именно то, как справляются с новой игрой процессоры Intel разных поколений. Давайте посмотрим на наших подопытных и сразу же перейдём к результатам:

  • Core i7-8700K
  • Core i9-9900K
  • Core i9-10850K
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В качестве видеокарты использовалась GeForce RTX 3080. Первым делом нас интересует народное разрешение 1080р. Как видите, без активации трассировки лучей Core i7-8700K отлично справляется со своими задачами. А вот в более сложных условиях его производительность обваливается на 40%. 

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Точно такая же ситуация в 2К, где разница между восьмым и десятым поколением существенна при активации трассировки лучей. А вот крайне тяжёлое 4К уравнивает всех, снижая выгоду от покупки более нового камня. Это значит, что наши читатели должны делать выводы исходя из собственной конфигурации компьютера. Ведь без трассировки ваш Core i7-8700K выглядит вполне свежо. Кстати, результаты можно экстраполировать и на седьмое поколение Intel, а значит на Core i7-7700K всё будет только хуже, а ведь в тесте использовалась сверхмощная GeForce RTX 3080, представьте, что будет на менее производительных моделях. 

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