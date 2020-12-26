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Магазин игр Steam является самым популярным из всех существующих, занимая большую часть рынка. Можно смело утверждать, что он реализует товаров столько, сколько все конкуренты вместе взятые. В последнее время вырвать себе часть рынка пытается Epic Games Store. Однако продажи там чаще идут за счёт эксклюзивов, которые дорого обходятся и могут просто не окупаться. Не менее популярен Steam и в России. Как оказалось, с Нового года у отечественных геймеров будут большие проблемы.

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Если вы привыкли пополнять свой кошелёк при помощи Сбербанка, терминалов или мобильных платежей, то с 1 января 2021 года вы не сможете этого сделать. Проблема в российском законодательстве, которое требует передачи информации о подобных операциях в налоговую. Что самое печально, когда ситуация разрешится, неясно. Пресс-служба Steam предлагает всем пополнить кошельки заранее, ведь после праздников будут проблемы.

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Важно понимать, что какое-то время будут доступны другие способы пополнения, указанные на изображении ниже. Однако это совсем не значит, что и они не окажутся под запретом. Вполне возможно, что наиболее стабилен только PayPal, поэтому сейчас самое время присмотреться к нестандартным способам пополнения своих кошельков.

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Некоторые критики такого решения уже заявляют, что предпочтут торренты, вместо поиска альтернативных решений. Может быть это заставит Steam подкорректировать свои правила под российское законодательство, в этом вопросе мало чем отличающегося от европейского, в рамках которого магазин работает годами.