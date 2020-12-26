С 1 января некоторые способы полонения кошельков Steam для геймеров из РФ будут заблокированы
Магазин игр Steam является самым популярным из всех существующих, занимая большую часть рынка. Можно смело утверждать, что он реализует товаров столько, сколько все конкуренты вместе взятые. В последнее время вырвать себе часть рынка пытается Epic Games Store. Однако продажи там чаще идут за счёт эксклюзивов, которые дорого обходятся и могут просто не окупаться. Не менее популярен Steam и в России. Как оказалось, с Нового года у отечественных геймеров будут большие проблемы.
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Если вы привыкли пополнять свой кошелёк при помощи Сбербанка, терминалов или мобильных платежей, то с 1 января 2021 года вы не сможете этого сделать. Проблема в российском законодательстве, которое требует передачи информации о подобных операциях в налоговую. Что самое печально, когда ситуация разрешится, неясно. Пресс-служба Steam предлагает всем пополнить кошельки заранее, ведь после праздников будут проблемы.
Важно понимать, что какое-то время будут доступны другие способы пополнения, указанные на изображении ниже. Однако это совсем не значит, что и они не окажутся под запретом. Вполне возможно, что наиболее стабилен только PayPal, поэтому сейчас самое время присмотреться к нестандартным способам пополнения своих кошельков.
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Некоторые критики такого решения уже заявляют, что предпочтут торренты, вместо поиска альтернативных решений. Может быть это заставит Steam подкорректировать свои правила под российское законодательство, в этом вопросе мало чем отличающегося от европейского, в рамках которого магазин работает годами.
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