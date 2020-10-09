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Когда обычный пользователь идёт за компьютером, он в первую очередь ориентируется на советы знакомых, популярных медиаперсон и тех, кто в магазине стоит за прилавком. Судя по тому, что Intel всё ещё продаёт больше процессоров, этот среднестатистический пользователь выбирает один из процессоров этой американской компании. Если этот человек знает, что хочет и может себе позволить мощный Core i7-10700К, то он без сомнения возьмёт неплохую материнскую плату и соответствующую оперативную память. А вот относительно выбора менее платёжеспособного геймера мы не уверены.

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Проблема кроется в мелочах. Дело в том, что популярный Core i5-10400 можно с лёгкостью установить на недорогую материнскую плату, ценой в 80 долларов, где он вполне справится со своими задачами. А можно купить плату за 300 долларов. Вот только на бюджетной плате, ОЗУ будет работать на штатных 2666 МГц, а на флагманской – на 3200 МГц. В большинстве случаев пользователи просто не понимают, есть ли реальная выгода от доплаты за материнскую плату, ведь эти деньги можно вложить в видеокарту.

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Сегодня мы предлагаем вам ознакомиться с результатами тестирования 6-ядерного процессора Intel Core i5-10400F под руководством ребят с Ютуб-канала Benchmark. Мы сравним эффективность на памяти 2666 МГц и 3200 МГц. Использовалась видеокарта GeForce RTX 3080, игровое разрешение 1080р на максимальных настройках графики. Давайте сразу к выводам.

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Очевидно, что сказки о быстрой памяти неактуальны. Мы получили меньше 8 кадров в секунду, что вообще не влияет ни на восприятие картинки, ни на игровой опыт. Хотя, это основательно опустошит ваш кошелёк. Мало того, здесь использовалась флагманская видеокарта, а значит на менее дорогой модели разница будет минимальна, либо её не будет вообще. Совет простой: если у вас ограничен бюджет, берите максимально доступный процессор, недорогую материнскую плату и обычную оперативную память, а всё остальное бросайте на видеокарту. Придя домой и запустив новую игру вы сами себе скажите спасибо.



