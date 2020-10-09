Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Выясняем, стоит ли покупать дорогую материнскую плату и ОЗУ для процессоров Intel – DDR4 2666 МГц VS 3200 МГц на Core i5-10400F от Benchmark

[ ] для раздела Блоги
1
2080 MSI Gaming за копейки по промокоду MGA
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Когда обычный пользователь идёт за компьютером, он в первую очередь ориентируется на советы знакомых, популярных медиаперсон и тех, кто в магазине стоит за прилавком. Судя по тому, что Intel всё ещё продаёт больше процессоров, этот среднестатистический пользователь выбирает один из процессоров этой американской компании. Если этот человек знает, что хочет и может себе позволить мощный Core i7-10700К, то он без сомнения возьмёт неплохую материнскую плату и соответствующую оперативную память. А вот относительно выбора менее платёжеспособного геймера мы не уверены.

реклама

Проблема кроется в мелочах. Дело в том, что популярный Core i5-10400 можно с лёгкостью установить на недорогую материнскую плату, ценой в 80 долларов, где он вполне справится со своими задачами. А можно купить плату за 300 долларов. Вот только на бюджетной плате, ОЗУ будет работать на штатных 2666 МГц, а на флагманской – на 3200 МГц. В большинстве случаев пользователи просто не понимают, есть ли реальная выгода от доплаты за материнскую плату, ведь эти деньги можно вложить в видеокарту. 

анонсы и реклама
МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке
2080 Ti c двойной скидкой дешевле чем везде
Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде
2080 Ti гораздо дешевле чем везде - вводи промокод MGA
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Сегодня мы предлагаем вам ознакомиться с результатами тестирования 6-ядерного процессора Intel Core i5-10400F под руководством ребят с Ютуб-канала Benchmark. Мы сравним эффективность на памяти 2666 МГц и 3200 МГц. Использовалась видеокарта GeForce RTX 3080, игровое разрешение 1080р на максимальных настройках графики. Давайте сразу к выводам.

реклама

Очевидно, что сказки о быстрой памяти неактуальны. Мы получили меньше 8 кадров в секунду, что вообще не влияет ни на восприятие картинки, ни на игровой опыт. Хотя, это основательно опустошит ваш кошелёк. Мало того, здесь использовалась флагманская видеокарта, а значит на менее дорогой модели разница будет минимальна, либо её не будет вообще. Совет простой: если у вас ограничен бюджет, берите максимально доступный процессор, недорогую материнскую плату и обычную оперативную память, а всё остальное бросайте на видеокарту. Придя домой и запустив новую игру вы сами себе скажите спасибо. 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор клавиатуры MSI Vigor GK50 Elite Kailh Blue
30
Изучаем референсные NVIDIA GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090: разгон и тестирование в 8K
102
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: октябрь 2020
16
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 UX425
11
Деньги вперед: главные игры октября 2020 года
40
Тестирование процессора Intel Core i5-10600КF в актуальных играх
32
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: октябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
9
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce GTX 1660 Super
22
Mafia: Definitive Edition — рецензия
25
Тестирование процессора Intel Core i7-10700F в актуальных играх
40

Интересные материалы

Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – сентябрь 2020
30 сентября 2020 128
Тестирование процессора Intel Core i7-10700F в актуальных играх
2 октября 2020 40
Mafia: Definitive Edition — рецензия
2 октября 2020 25
Тестирование процессора Intel Core i5-10400F в актуальных играх
25 сентября 2020 23
Изучаем референсные NVIDIA GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090: разгон и тестирование в 8K
7 октября 2020 102
Тестирование процессора Intel Core i5-10600КF в актуальных играх
5 октября 2020 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi Mi 10 подешевел на 500 долларов – Snapdragon 865, 108-Мп камера, NFC, поддержка 8K и 90-Гц дисплей AMOLED по низкой цене
5
Найден бесплатный способ миграции с Windows 7 на Windows 10 – простая инструкция перехода на новую ОС
43
HUAWEI P30 Pro резко подешевел – игровой процессор, NFC, быстрая зарядка 40 Вт, отличная камера и качественный OLED-дисплей по самой низкой цене этой осени
5
Закулисные игры AMD и NVIDIA – Radeon RX 6900 ХТ ожидается гораздо мощнее – обе компании вводят друг друга в заблуждение, раскрывая неправильные параметры незадолго до анонса
41
Xiaomi Mi 10T упал в цене – Snapdragon 865, 144-Гц дисплей, 64-Мп камера, NFC и аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч
+
OnePlus 8 Pro рекордно подешевел – лучший смартфон 2020 года со 120-Гц дисплеем и Snapdragon 865 по самой низкой цене
2
Представлен финальный список из 67 смартфонов Xiaomi, который получат MIUI 12 до конца 2020 года – названия и сроки выхода прошивки в России
2
Xiaomi POCO X3 NFC поступил в продажу в России с большой скидкой – Snapdragon 732G, 120-Гц дисплей и 64-Мп камера по самой низкой цене в мире
3
Zen3 сегодня станет доступен для всех желающих
117
AMD Ryzen 5 5600X представлен официально – производительность на ядро возросла на 20% – 4,6 ГГц в бусте за 299$ в продаже уже 5 ноября
281
Одна из последних видеокарт GeForce RTX 3090 в России была куплена за 167 000 рублей в магазине Регард неизвестным геймером
39
Наиболее популярные смартфоны Xiaomi и HUAWEI 2019 года не получат Android 11 – жизненный цикл телефонов Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 7 и других сократился до одного года
2
Crucial предвкушает скорый анонс AMD Ryzen 5000
25
Последнее слово будет за AMD: компания готовит Navi 21 XTX
33
Новые материнские платы под AMD Zen 3 всё-таки появятся
14
Аналитики: Genshin Impact всего за неделю заработала на мобильных устройствах 60 млн долларов
9
Realme представила в Европе сильных конкурентов для Xiaomi Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro
2
Технологию NVIDIA DLSS 2.1 протестировали в разрешениях 240p и 360p – масштабирование до Full HD почти без потери качества при высоком FPS в играх
72
Nvidia уже готовит продвинутые версии GeForce RTX 3080 на 20 ГБ видеопамяти, RTX 3070 на 16 ГБ и 3060 Ti - предполагаемые даты запуска и характеристики
89
Официально подтверждена принадлежность новых процессоров AMD Ryzen к серии 5000
32

Популярные статьи

Запуск NVIDIA RTX 3000 обернулся фальстартом – AMD уже готова нанести ответный удар
102
Разбираем причины, по которым Xbox Series X станет безоговорочным лидером следующего поколения консолей, а PlayStation 5 останется аутсайдером, плетущимся в хвосте
24
Я хочу продать свой игровой ПК и купить новую консоль – причины и ход мыслей
113
Изучаем референсные NVIDIA GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090: разгон и тестирование в 8K
102
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: октябрь 2020
16
Серийные компьютерные корпуса с необычным дизайном. Часть четвертая
6
Обзор системных плат Asus Prime B450M-K, Gigabyte B450M H и MSI B450-A PRO MAX. Часть 2
9
Обзор клавиатуры MSI Vigor GK50 Elite Kailh Blue
30
Core i5-10400F стал лучшим выбором, ПК на Ryzen 5 3600 обойдется заметно дороже — сравниваем цены
10
Флешбэк: Nokia 5800 XpressMusic – смартфон с сенсорным дисплеем, который стал началом заката эпохи
4

Сейчас обсуждают

Xrona666
00:39
10980xe уже давно упал на колени пкред 3950х, который даже не из HEDT.
Топовый Ryzen 9 5950X оказался производительнее флагманского Core i9-10900K в официальных тестах AMD
Anna Stroser
00:39
еще один ждун https://www.youtube.com/watch?v=AQ4edkthGNc
AMD Ryzen 5 5600X представлен официально – производительность на ядро возросла на 20% – 4,7 ГГц в бусте за 299$ в продаже уже 5 ноября
Алексей Кутерев
00:39
Ну так болит же она у них и табуреты все сгорели.
AMD Ryzen 9 5900X сверг с трона игрового короля в лице Intel Core i9-10900K — официальные данные компании
tenzor
00:38
кем ожидался? кто то что то обещал? я вот ожидал терминатора т1000
Производительность Radeon RX 6900XT Big Navi сравнили с RTX 3080 и RTX 2080 Ti - результат оказался не в пользу карты от AMD
LoL
00:37
Ой7 на 2066 хлам, уровня первого зен, запомни и смирись.
AMD Ryzen 5 5600X представлен официально – производительность на ядро возросла на 20% – 4,7 ГГц в бусте за 299$ в продаже уже 5 ноября
stockclock
00:35
На каком? На Эльбрус-8С за несколько сотен тыс рублей? Не это камни для бояр, а Штеуд и АМУДЕ для нищебродов.
AMD Ryzen 5 5600X представлен официально – производительность на ядро возросла на 20% – 4,7 ГГц в бусте за 299$ в продаже уже 5 ноября
Anna Stroser
00:35
велосипеды для пидарасов как и вейп смузи защита окружающей среды и кросфит
AMD Ryzen 5 5600X представлен официально – производительность на ядро возросла на 20% – 4,7 ГГц в бусте за 299$ в продаже уже 5 ноября
Xakerz
00:35
300 баксов за 5600х - это сколько сейчас? 24к? по цене как 10600к в днс-е, а плюс наценка магазина - все 28 стоить будет? Как с 3300х, которые в первые дни за неадекватную сумму были Кстати по поводу ...
Процессоры AMD Ryzen 5000 представлены официально - Zen3, на 19% возросший IPC, до 16 ядер/32 потоков с частотой до 4,9 GHz и на 26% больше производительности в играх по сравнению с Ryzen 3000X
LoL
00:35
Зато правда, без преукрас, очень редко кто вспоминает нерабочий буст 3.0 на 2066, зато про зен2 вой стоял на всю солнечную систему)
AMD Ryzen 5 5600X представлен официально – производительность на ядро возросла на 20% – 4,7 ГГц в бусте за 299$ в продаже уже 5 ноября
Saint_Diver
00:34
А пока будут «делать кассу» :)
AMD представила новое поколение процессоров поколения Zen3 5000 серии, обогнав в производительности Intel, при этом неблагоприятно изменилась и ценовая политика.
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем