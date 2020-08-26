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Новый смартфон Redmi Note 9 pro пришёл на рынок относительно недавно, но уже успел завоевать популярность среди покупателей во многих странах. По мнению многих экспертов, Xiaomi не только провела работу над ошибками, исправив недочёты восьмой серии, но и сделала значительный рывок вперёд. Так, одним из наиболее спорных моментов в Redmi Note 8 pro был процессор MediaTek Helio G90T. Некоторые эксперты полагали, что это может привести к потере автономности и троттлингу, что в свою очередь не позволит достичь в играх желаемых результатов.

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Redmi Note 9 pro лишён данной проблемы, получив современный чип Snapdragon 720G. Он неплохо справляется с требовательными играми и имеет внушительный запас прочности на пару лет вперёд. Нельзя не упомянуть также 64 Мп камеру, мало чем отличающуюся от предшественника, но имеющую пару дополнительных режимов и некоторые улучшения за счёт более мощного ИИ на процессоре от Qualcomm. Вишенкой на торте стал аккумулятор на 5000 аМч, который вместе с быстрой зарядкой позволяет не беспокоится об автономности, ведь достаточно 10 минут у розетки, чтобы получить 20% заряда с нуля.

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На старте продаж Redmi Note 9 pro стоил около 30 тысяч рублей. Это явно много для аппарата такого класса. Сейчас на Aliexpress проходит распродажа, в рамках которой можно получить скидку в 5 тысяч рублей. Вот только это даже близко не может сравниться со скидками на отечественном рынке, где ритейлеры снизили цены до 18 тысяч рублей.

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Итоговая выгода составляет 12 000 рублей. Это очень много для смартфона подобной ценовой категории. Особенно данное падение цены интересно на фоне того, что данный телефон появился в продаже весной этого года. О следующем поколении Redmi Note ничего не известно. Это значит, что в ближайшее время подобных скидок больше может и не быть.