Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Mi Mix 2S можно назвать настоящим долгожителем. На момент своего выхода он получил восьмую версию мобильной ОС Android и десятую версию оболочки MIUI. Спустя время он благополучно обновился до Android 9 на MIUI 11, а сегодня стало известно о рассылке европейской версии MIUI 12 на Android 10 на данный аппарат. Кто-то может удивиться, ведь до сих пор не обновлены гораздо более новые телефоны. На самом деле всё закономерно, ведь перед нами настоящий флагман на производительном чипе Snapdragon 845, который до сих пор остаётся актуален в играх.

реклама

Вторым, кто сегодня получил европейскую версию MIUI 12, стал мегапопулярный Redmi Note 8 Pro, сочетающий игровой процессор, отличную начинку и одну из самых интересных камер на рынке. 64 Мп сенсор позволяет делать неплохие снимки даже ночью, обладая продвинутым ИИ и массой полезных настроек. Прошивка доступна жителям Европы. Более точных данных по странам нет.

анонсы и реклама Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Новейшая RTX 4000 - 75тр <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде Супердешевая 1660 - смотри цену сидя Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!!

Дополнительно сообщается, что обновление выпускается волнами. Это значит, что кто-то может получить его раньше, а кто-то – позднее. Это уже стабильная версия, которая прошла тестирование на фокус-группах, а после в широком бета-тесте с участием пользователей из разных регионов. Инсайдеры уточняют, что российская версия прошивки для каждого из смартфонов выйдет до конца этой недели.