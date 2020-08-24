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Два популярных смартфона Xiaomi 2019 года получили стабильную прошивку MIUI 12 на Android 10

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Одним из наиболее популярных смартфонов 2019 года стал Redmi Note 7. Он получил камеру на 48 Мп, дав в руки покупателям недорогих гаджетов возможности, которых ещё никогда у них не было. На самом деле камера снимала не так круто, как это рекламировала Xiaomi, но маркетинг и цифры сделали своё дело. Хотя, всё было не так уж и плохо. Во многих режимах и ситуациях она могла обойти оптику на смартфонах за тысячу долларов. А ведь мы говорим о представителе бюджетного сектора. 

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Ещё интереснее стала модель Redmi Note 7 Pro. Телефон получил очень мощный процессор Snapdragon 675, который прибавил 30% производительности, позволяя получать в самых требовательных играх неплохую картинку. Также был заменён модуль камеры. Вместо привычной оптики от Samsung аппарат получил продвинутую от Sony. Разработчик утверждал, что это существенно повлияло на качество съёмки. Не будем с ним спорить. 

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Поскольку оба аппарата вышли в начале 2019 года, им пришлось дольше многих популярных девайсов ждать выхода новой прошивки MIUI 12. На самом деле русской версии всё ещё нет. Однако свет в конце туннеля уже забрезжил. Вчера Xiaomi начала рассылать прошивку избранным пользователям данного смартфона в Китае. Если существенных проблем не найдут за неделею, прошивка начнёт поступать на телефоны обычных пользователей. Вначале это будет Индия, после Европа и Россия. Предположительно, тестирование во всех регионах затянется на три недели.

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Это значит, что китайский производитель не укладывается в сроки, ведь ранее предполагалось, что устройства этой серии получат обновление до конца августа. Отметим, что владельцы версии Redmi Note 7S могут не волноваться, они получат свою прошивку вместе с остальными, не раньше, но и не позднее указанных выше сроков. 

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