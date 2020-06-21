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Windows 7 получила новое обновление от Microsoft – первый патч за 5 месяцев

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Уже 5 месяцев старая добрая Windows 7 не получает обновлений безопасности. Миллионы пользователей оказались в один день выброшены на свалку истории. Судя по последним данным из Steam, чуть больше 6% геймеров используют эту операционную систему. При этом цифры постоянно уменьшаются. В этой ситуации ждать от Microsoft хоть каких-то послаблений не приходится. 

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Именно поэтому особенно неожиданным оказался выпуск нового обновления для Windows 7 за номером KB4567409. На самом деле перед нами очередная попытка Microsoft увеличить количество пользователей нового браузера Edge, построенного на базе популярного Chromium. KB4567409 устанавливает браузер на компьютер и закидывает на рабочий стол ярлык. Что любопытно, после установки браузер будет автоматически получать обновления через специальный раздел Windows 7. Видимо, если это выгодно Microsoft, то можно на время активировать закрытый уже 5 месяцев Центр обновлений.

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По словам Microsoft, Internet Explorer продолжит работать в штатном режиме. Edge пока не планируется делать браузером по умолчанию, а также выводить дополнительную информацию о правильности выбора пользователя. Со временем всё может измениться, но пока у пользователей Windows 7 появился новый браузер. Хотя, все кто хотел, скачал его уже несколько месяцев назад самостоятельно. 

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