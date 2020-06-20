HUAWEI P30 PRO официально подешевел на 15 000 рублей в России – самый лучший флагманский смартфон 2019 года по очень привлекательной цене
Одним из самых быстрых смартфонов 2019 года считается HUAWEI P30 PRO. Пожалуй, это первый мобильный телефон, который получил действительно мощную, современную камеру. Тенденция, появившаяся в этом аппарате со временем стала негласным правилом для всей индустрии. Сейчас сложно встретить смартфон, в котором бы было меньше трёх камер. У HUAWEI P30 PRO их 4. Давайте изучим, что может предложить данная модель:
- Дисплей: 6.47 дюймов с разрешением 1080р, выполненный по технологии AMOLED, что гарантирует лучшую цветопередачу и действительно впечатляющие ощущения.
- Процессор: 8-ядерный Kirin 980, который был одним из самых производительных чипов 2019 года. Он ещё долго будет оставаться актуальным, обладая продвинутым ИИ нового поколения.
- Память: перед нами модель на 8 Гб ОЗУ и накопителем на 256 Гб, что будет достаточно даже для самых требовательных геймеров.
- Камеры: основной модуль на 4 камеры (40 Мп (диафрагма 1,6), 20 Мп (2,2), 8 Мп (3,4) + TOF-камера (измеряет глубину и расстояние до объекта). Фронтальная на 32 Мп.
- Аккумулятор: 4200 мАч с поддержкой продвинутой технологии быстрой зарядки SuperCharge.
рекламаКак видите, перед нами действительно флагманская модель, получившая невероятный блок камер (10-кратный гибридный зум), качественный дисплей и мощный процессор. Недавно в официальном магазине HUAWEI в России началась большая распродажа. Цена снизилась на 15 000 рублей. Это официальное предложение, которое доступно здесь и сейчас. Не нужно ждать доставки из Китая. Кроме того, в подарок дают наушники, которые стоят 3 000 рублей. Предложение ограничено и окончится через 9 дней. Поторопитесь. Итоговая цена – 45 тысяч рублей. Ссылка на товар здесь.
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