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Одним из самых быстрых смартфонов 2019 года считается HUAWEI P30 PRO. Пожалуй, это первый мобильный телефон, который получил действительно мощную, современную камеру. Тенденция, появившаяся в этом аппарате со временем стала негласным правилом для всей индустрии. Сейчас сложно встретить смартфон, в котором бы было меньше трёх камер. У HUAWEI P30 PRO их 4. Давайте изучим, что может предложить данная модель:

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Дисплей: 6.47 дюймов с разрешением 1080р, выполненный по технологии AMOLED, что гарантирует лучшую цветопередачу и действительно впечатляющие ощущения.

6.47 дюймов с разрешением 1080р, выполненный по технологии AMOLED, что гарантирует лучшую цветопередачу и действительно впечатляющие ощущения. Процессор: 8-ядерный Kirin 980, который был одним из самых производительных чипов 2019 года. Он ещё долго будет оставаться актуальным, обладая продвинутым ИИ нового поколения.

8-ядерный Kirin 980, который был одним из самых производительных чипов 2019 года. Он ещё долго будет оставаться актуальным, обладая продвинутым ИИ нового поколения. Память: перед нами модель на 8 Гб ОЗУ и накопителем на 256 Гб, что будет достаточно даже для самых требовательных геймеров.

перед нами модель на 8 Гб ОЗУ и накопителем на 256 Гб, что будет достаточно даже для самых требовательных геймеров. Камеры: основной модуль на 4 камеры (40 Мп (диафрагма 1,6), 20 Мп (2,2), 8 Мп (3,4) + TOF-камера (измеряет глубину и расстояние до объекта). Фронтальная на 32 Мп.

основной модуль на 4 камеры (40 Мп (диафрагма 1,6), 20 Мп (2,2), 8 Мп (3,4) + TOF-камера (измеряет глубину и расстояние до объекта). Фронтальная на 32 Мп. Аккумулятор: 4200 мАч с поддержкой продвинутой технологии быстрой зарядки SuperCharge.

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Как видите, перед нами действительно флагманская модель, получившая невероятный блок камер (10-кратный гибридный зум), качественный дисплей и мощный процессор. Недавно в официальном магазине HUAWEI в России началась большая распродажа. Цена снизилась на 15 000 рублей. Это официальное предложение, которое доступно здесь и сейчас. Не нужно ждать доставки из Китая. Кроме того, в подарок дают наушники, которые стоят 3 000 рублей. Предложение ограничено и окончится через 9 дней. Поторопитесь. Итоговая цена – 45 тысяч рублей. Ссылка на товар здесь





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