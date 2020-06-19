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В данный момент трассировка лучей доступна только владельцам видеокарт NVIDIA RTX. Это ограниченное число моделей, которые так и не стали массовыми, поскольку имеют слишком высокую цену. Уже в этом году выйдут игровые приставки, реализация данной технологии на которых кардинально отличается от известного подхода NVIDIA. Долгое время было неясно, каким образом трассировка лучей будет реализована на настольных решениях. Сегодня у нас есть ответ на этот вопрос.

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Трассировка лучей на игровых приставках очень ограничена ресурсами самой приставки. На самом деле там она больше напоминает знаменитую эмуляцию от ReShade, чем подход NVIDIA. Кроме того, это очень похоже на демонстрацию Crytek Noir. Одним словом, назвать это полноценной трассировкой лучей нельзя. Как стало известно, реализация данной технологии на настольных GPU AMD будет похожа на NVIDIA RTX.

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В отношение будущих видеокарт на архитектуре RDNA 2 можно сказать, что скорее всего, мы увидим ускорение структуры BVH наряду с тестированием лучевого треугольника. Вероятно, это будет использоваться параллельно с фирменным апскейлингом Radeon или шейдингом с переменной скоростью для компенсации влияния на производительность. В подтверждение данной теории приводится новая утечка знаменитого детектива @_rogame.