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Изучаем потенциал самых бюджетных игровых процессоров – Intel Сore i3 10100 против AMD Ryzen 3 3100 в битве за кошельки экономных геймеров по версии Benchmark

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Чем сильнее конкуренция между производителями, тем дешевле и качественнее станет конечный продукт для потребителя. В этом нет ничего удивительного, ведь каждый из нас мечтает заплатить как можно меньше, а получить больше. В этом плане наиболее актуальными могут стать два процессора: Core i3 10100 и Ryzen 3 3100. Оба получили очень приятный ценник, который должен привлечь огромное количество потенциальных покупателей. 

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На самом деле при покупке одного из этих процессоров стоит учитывать доступность материнских плат, скорость памяти и её поддержку чипсетом, а также множество других переменных. В конце концов процессор от AMD можно разогнать, что для бюджетного чипа от Intel является недостижимым. Однако, ребята с канала Benchmark просто проводят прямое сравнение. Давайте изучим его результаты.

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Как видите, между двумя процессорами наблюдается полный паритет. Резкий скачок в одной игре мы не будем брать в расчёт. Что до общей картины, то рекомендации сводятся к следующему:


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  • Если у вас есть материнская плата, совместимая с новым Ryzen 3 3100, то это позволит сделать экономный апгрейд, купив процессор от AMD.
  • Если подходящей платы нет, изучите все предложения. Оба процессора нетребовательны, а значит для них подойдёт наиболее дешёвый бюджетный вариант материнки.
  • Если есть экономическая возможность, посмотрите на модели с 6-ю ядрами, они имеют гораздо более высокий потенциал. 


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Hekawa
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