В игре The Witcher 3 была найдена секретная локация, о которой 5 лет никто не догадывался
Миллионы геймеров по всему миру могут похвастать внушительным временем, проведённым в игре. Кто-то прошёл все квесты и до мельчайших деталей исследовал игровой мир, другие – лишь слегка познакомились с колоритными персонажами саги о Герельте. Кажется, в игре не осталось секретов и тайн, которые не были бы разгаданы геймерми. На самом деле это не так. Один из пользователей Reddit доказал обратное.
Вы знали в что в игре есть секретный лифт? Никто не знал. Посетитель популярного форума заявил, что потратил на изучение игры 450 часов, но неожиданно нашёл секретный проход, который ведёт к лифту. Он опросил своих знакомых и читателей, но никто из них не слышал о существовании лифта. На самом деле найти его крайне сложно. Он находится в локации Каэр Трольде и позволяет добраться до любого острова Скеллиге – наслаждаясь невероятными пейзажами.
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По описанию нашедшего лифт игрока найти лиф просто нереально. Якобы он находится возле моста в самом конце реки. К сожалению, мы не проверяли есть там лифт или нет, поэтому надеемся на комментарии наших читателей, которые найдут секретную локацию, о которой раньше никто не знал. В качестве подсказки уточняется, что возле входа в лифт стоят неигровые персонажи. Хотя, это очень плохая подсказка.
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