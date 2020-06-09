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В Великобритании могут запретить лутбоксы в играх или заставить разработчиков указывать шанс выпадения предметов

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Проблема зависимости от психологических игр по-разному решается в разных странах и регионах. Где-то – это насильственные меры, в других странах пытаются с молодёжью разговаривать. Стоит отметить, что ни одна ни другая система не доказала своей эффективности. С каждым годом количество зависимых становится всё больше. Наибольшие опасения вызывают компьютерные игры. 

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Как подтверждают различные исследования, когда в игре присутствует дополнительный риск, соревновательный процесс и шанс получить всё и сразу – подростки готовы тратить сотни долларов, демонстрируя крайнюю степень зависимости. Именно такого мнения придерживаются в правительстве Великобритании. Как стало известно, будет создана специальная комиссия, в задачи которой будет входить всесторонний анализ проблемы лутбоксов. Отметим, что в данный момент их обвиняют в том, что подростки и дети тратят всё больше денег, не понимая, что кроме разочарования в виртуальных ящиках ничего нет.

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Особую обеспокоенность вызывает то, что сейчас в 71% крупных проектах так или иначе представлены лутбоксы. Некоторые представители закона стараются не давать громких заявлений, другие – не стесняясь обвиняют разработчиков игр во всех проблемах современного общества. Судя по настроению политиков, новые поправки будут приняты, а значит на территории Великобритании лутбоксам придётся туго. Решением проблемы может быть указание точного шанса, с которым может выпасть тот или иной предмет. Но разработчики выступают категорически против, понимая, что придётся повышать шанс выпадения хороших предметов, поскольку сейчас он ничтожно низкий. 

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Bender Rodriguez
01:29
реально пора зарегулировать этот лохотрон
В Великобритании могут запретить лутбоксы в играх или заставить разработчиков указывать шанс выпадения предметов
pfff
01:27
В курсе про неё, но 1) нет в рф 2) нет в европе и сша (раскупили) 3) цена неадекватная
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MriS
01:25
На 7-ми штуках Асус повысить нельзя )) Ток на одной, ценник на нее будет как за бюджетную Z. Смысл в этих лимитах.. + память не разгонишь. Маркетинг во всей красе ))
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Игорь Антонов
01:24
Нельзя не на z. Но на б460 можно повысит пл2. И там где без повышения лимита 10700f трудиться на 4ггц на все ядра. С повышением лимита 4,3 по всем ядрам. Тоже какой никакой разгон.
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Александр Дедок
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Игорь Антонов
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У тебя z. Как раз таки не было возможности раньше не на z гнать по множитель. Хотя на скайлейках можно было по шине нон к процы гнать ина h чипсет. Но это косяк интела. Кстати сменил 8700 на 3700х и...
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