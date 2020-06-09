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Проблема зависимости от психологических игр по-разному решается в разных странах и регионах. Где-то – это насильственные меры, в других странах пытаются с молодёжью разговаривать. Стоит отметить, что ни одна ни другая система не доказала своей эффективности. С каждым годом количество зависимых становится всё больше. Наибольшие опасения вызывают компьютерные игры.

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Как подтверждают различные исследования, когда в игре присутствует дополнительный риск, соревновательный процесс и шанс получить всё и сразу – подростки готовы тратить сотни долларов, демонстрируя крайнюю степень зависимости. Именно такого мнения придерживаются в правительстве Великобритании. Как стало известно, будет создана специальная комиссия, в задачи которой будет входить всесторонний анализ проблемы лутбоксов. Отметим, что в данный момент их обвиняют в том, что подростки и дети тратят всё больше денег, не понимая, что кроме разочарования в виртуальных ящиках ничего нет.

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Особую обеспокоенность вызывает то, что сейчас в 71% крупных проектах так или иначе представлены лутбоксы. Некоторые представители закона стараются не давать громких заявлений, другие – не стесняясь обвиняют разработчиков игр во всех проблемах современного общества. Судя по настроению политиков, новые поправки будут приняты, а значит на территории Великобритании лутбоксам придётся туго. Решением проблемы может быть указание точного шанса, с которым может выпасть тот или иной предмет. Но разработчики выступают категорически против, понимая, что придётся повышать шанс выпадения хороших предметов, поскольку сейчас он ничтожно низкий.