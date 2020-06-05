Сверхбюджетный Xiaomi Redmi 9 получит флагманские характеристики и очень привлекательный ценник – дисплей 1080р, производительный процессор и 4 камеры
Одна из наиболее популярных линеек смартфонов от Xiaomi – это бюджетная Redmi, которая совмещает отличные характеристики и низкую цену. Стоит отметить, что в последние годы производитель практически не обновлял данные смартфоны, лишь немного улучшая их характеристики. Как стало известно, на этот раз Redmi 9 получит как продвинутые характеристики, так и очень низкую цену.
Прежде всего пройдёмся по характеристикам:
- Процессор: быстрый MediaTek Helio G80, который ещё недавно устанавливался в аппараты стоимостью 300 и более долларов
- Дисплей: 6.53 дюйма, 1080р (впервые за всю историю линейки)
- Аккумулятор: 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки
- Камеры: 4 модуля (13 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП)
- Память: 3 Гб/32 Гб или 4 Гб/64 Гб
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Как видите, подобные характеристики позволят обладателям данного устройства не ограничивать себя казуальными играми, поскольку даже в популярных онлайн-шутерах новинка способна показать отличную производительность. Главное, что интересует наших читателей – это цена. А она на этот раз действительно впечатляет:
- Версия 3 Гб/32 Гб – 139 долларов
- Версия 4 Гб/64 Гб – 149 долларов
рекламаЭксперты полагают, что телефон будет сметён с полок в первый же день продаж, а значит увидеть его в наших широтах не удастся до конца лета. Напомним, в Китае продажи нового бюджетника начнутся в конце июня.
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