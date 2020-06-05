Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Одна из наиболее популярных линеек смартфонов от Xiaomi – это бюджетная Redmi, которая совмещает отличные характеристики и низкую цену. Стоит отметить, что в последние годы производитель практически не обновлял данные смартфоны, лишь немного улучшая их характеристики. Как стало известно, на этот раз Redmi 9 получит как продвинутые характеристики, так и очень низкую цену.

анонсы и реклама Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА Новейший 10400F в Ситилинке Новейший 10700K в Регарде <b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке Новейший 10600K в Регарде Ryzen 4000 серии в Ситилинке

Прежде всего пройдёмся по характеристикам:

Процессор : быстрый MediaTek Helio G80, который ещё недавно устанавливался в аппараты стоимостью 300 и более долларов

: быстрый MediaTek Helio G80, который ещё недавно устанавливался в аппараты стоимостью 300 и более долларов Дисплей : 6.53 дюйма, 1080р (впервые за всю историю линейки)

: 6.53 дюйма, 1080р (впервые за всю историю линейки) Аккумулятор : 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки

: 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки Камеры : 4 модуля (13 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП)

: 4 модуля (13 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП) Память: 3 Гб/32 Гб или 4 Гб/64 Гб

реклама

Как видите, подобные характеристики позволят обладателям данного устройства не ограничивать себя казуальными играми, поскольку даже в популярных онлайн-шутерах новинка способна показать отличную производительность. Главное, что интересует наших читателей – это цена. А она на этот раз действительно впечатляет:

Версия 3 Гб/32 Гб – 139 долларов

Версия 4 Гб/64 Гб – 149 долларов

реклама

Эксперты полагают, что телефон будет сметён с полок в первый же день продаж, а значит увидеть его в наших широтах не удастся до конца лета. Напомним, в Китае продажи нового бюджетника начнутся в конце июня.