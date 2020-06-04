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Несколько дней назад произошло важное событие для американской космонавтики. Пилотируемый космический корабль Crew Dragon доставил астронавтов на МКС. Всё произошло в штатном режиме. Отметим, что Америка уже 10 лет была лишена возможности доставлять космонавтов на МКС. Всё это время полёты осуществлялись с использованием российских технологий. Особой гордостью всех американцев стило и то, что с важной миссией справился частный подрядчик SpaceX, владельцем которого является Илон Маск.

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Первая эйфория утихла. Пришло время разбираться в деталях. А они, признаться, очень странные. Итак, во время съёмки стыковки вдруг выяснилось, что внутри космического корабля находятся российские детали. По документам стыковочный блок числится как произведённый корпорацией Boeing в США. Вот только на нём весит табличка российского завода РКК «Энергия».

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Некоторые журналисты начали внимательно изучать детали и пришли к выводу, что весь стыковочный узел, либо его основная часть, есть не что иное, как российский аппарат АПАС-75, который был разработан ещё в 1975 году. Подобного мнения придерживается один из экспертов по российской космонавтике Андрей Лысенко. По его словам, весь агрегат Dragon-V2 может оказаться российского происхождения.

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Подобная информация уже вызвала шумиху на западе, а вот Роскосмос отмалчивается. Может быть это просто бизнес, о закрытых контактов которого принято молчать? Не окажется ли в будущем, что вместо создания собственных многоразовых космических кораблей ведомство помогает частной американской компании модифицировать уже готовые узлы?