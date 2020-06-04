Илон Маск использовал российские технологии при отправке американцев на МКС на космическом корабле Crew Dragon
Несколько дней назад произошло важное событие для американской космонавтики. Пилотируемый космический корабль Crew Dragon доставил астронавтов на МКС. Всё произошло в штатном режиме. Отметим, что Америка уже 10 лет была лишена возможности доставлять космонавтов на МКС. Всё это время полёты осуществлялись с использованием российских технологий. Особой гордостью всех американцев стило и то, что с важной миссией справился частный подрядчик SpaceX, владельцем которого является Илон Маск.
Первая эйфория утихла. Пришло время разбираться в деталях. А они, признаться, очень странные. Итак, во время съёмки стыковки вдруг выяснилось, что внутри космического корабля находятся российские детали. По документам стыковочный блок числится как произведённый корпорацией Boeing в США. Вот только на нём весит табличка российского завода РКК «Энергия».
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Некоторые журналисты начали внимательно изучать детали и пришли к выводу, что весь стыковочный узел, либо его основная часть, есть не что иное, как российский аппарат АПАС-75, который был разработан ещё в 1975 году. Подобного мнения придерживается один из экспертов по российской космонавтике Андрей Лысенко. По его словам, весь агрегат Dragon-V2 может оказаться российского происхождения.
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Подобная информация уже вызвала шумиху на западе, а вот Роскосмос отмалчивается. Может быть это просто бизнес, о закрытых контактов которого принято молчать? Не окажется ли в будущем, что вместо создания собственных многоразовых космических кораблей ведомство помогает частной американской компании модифицировать уже готовые узлы?
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