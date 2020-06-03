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10-ядерный флагманский процессор Core i9-10900K создан для самых требовательных и бескомпромиссных геймеров. Он способен разгоняться до 5.3 ГГц, что выше чем у любого другого массового процессора на планете. Между тем сам процессор требует мощной системы охлаждения. Можно, конечно, обойтись штатным кулером, но это несерьёзно. Нужно качественное жидкостное охлаждение. Что же, похоже MSI вскоре планирует порадовать истинных ценителей разгона.

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MSI сообщила о разработке материнской платы, которая получит продвинутую систему жидкостного охлаждения. О дополнительных параметрах не сообщается, известно лишь, что она будет основана исключительно на чипсете Z490 и предназначена для флагманского Core i9-10900K. Ясно, что при большом желании туда можно поставить даже Core i3-10100, но вряд ли кто-то решится на такой глупый поступок.

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Сама плата получит поддержку двух видеокарт, 4 слота для ОЗУ и другие стандартные компоненты, без которых материнская плата не может считаться современной. Предварительная цена заявлена на уровне 400 долларов. Если система жидкостного охлаждения будет действительно премиального уровня, то это очень недорого, ведь сама плата может стоит 300 и более долларов. О сроках выхода и доступности на рынках пока ничего не известно.