Китайская компания Gloway выпустила ОЗУ с пожизненной гарантией по очень низкой цене
В настоящий момент на рынке присутствует множество компаний, производящих оперативную память. Все они используют чипы нескольких крупных монополистов, которые уже давно захватили рынок полупроводников. Составить им конкуренцию пытаются китайские разработчики, которые пока двигаются в этом направлении слишком медленно. Сегодня стало известно о довольно перспективной компании, которая выпустила довольно неплохую ОЗУ.
Gloway и раньше производила оперативную память для компьютеров, ноутбуков и серверов. Недавно она получила крупные инвестиции, которые позволили ей выкупить производство Qimonda, выпусквшей изделия по нормам 46-нм техпроцесса. Сейчас Gloway переоборудовала мощности, выпуская ОЗУ по 19-нм техпроцессу.
рекламаВпечатляющей стала новая линейка Guangwei Pro. На самом деле китайская компания не выпустила ничего революционного, поскольку техпроцесс отстаёт от лидеров рынка. Главной фишкой стало то, что это премиальный продукт, который обладает пожизненной гарантией.
рекламаМодуль памяти на 8 ГБ DDR4-2666 оценён в 30 долларов. Это стандартная цена на обычную дешёвую память, однако для модели с пожизненной гарантией это очень впечатляющий показатель, поскольку аналоги стоят как минимум в 5 раз дороже. Есть вариант для ноутбука и для настольного компьютера. Производитель заявляет, что планирует нарастить выпуск памяти, увеличив поставки и расширив производство. Данная ОЗУ совместима как с процессорами AMD, так и Intel.
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