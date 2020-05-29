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Переход настольных процессоров Ryzen на архитектуру Zen 2 ознаменовался огромным скачком в производительности. Благодаря этому AMD удалось возглавить рейтинг самых производительных процессоров как настольном, так и в серверном направлении. Мало того, прямо сейчас стоимость процессоров Ryzen неуклонно снижается, чего нельзя сказать об их конкурентах из синего лагеря.

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Во второй половине текущего года выйдут новые гибридные процессоры Ryzen 4000 Renoir, которые смогут предложить высокие тактовые частоты, 8 ядер и режим многопоточности. К примеру, флагманская модель – Ryzen 7 Pro 4700G будет оснащена 8-ю ядрами и сможет разгоняться до 4.45 ГГц. Это меньше, чем у новых процессоров Intel, но гораздо лучше, чем сейчас. Сегодня у нас есть доступ к последним тестам ещё не вышедших процессоров, которые выглядят очень впечатляюще.

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В данный момент флагманским гибридным чипом является Ryzen 5 3400G. Именно с ним и сравнивается новый Ryzen 7 Pro 4700G. Согласно результатам 3DMark, чистый прирост производительности между поколениями составит 91.2%. Такого не было очень давно.

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Не менее интересным окажется и процессор Ryzen 5 Pro 4400G, который оказался быстрее Ryzen 5 3400G на 56,2%. Важно учитывать, что это тесты предпродажных образцов, а значит результаты могут измениться в сторону улучшения.