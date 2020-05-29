Новое поколение настольных процессоров AMD Ryzen 4000 Renoir будет на 90% быстрее по сравнению с существующими моделями
Переход настольных процессоров Ryzen на архитектуру Zen 2 ознаменовался огромным скачком в производительности. Благодаря этому AMD удалось возглавить рейтинг самых производительных процессоров как настольном, так и в серверном направлении. Мало того, прямо сейчас стоимость процессоров Ryzen неуклонно снижается, чего нельзя сказать об их конкурентах из синего лагеря.
Во второй половине текущего года выйдут новые гибридные процессоры Ryzen 4000 Renoir, которые смогут предложить высокие тактовые частоты, 8 ядер и режим многопоточности. К примеру, флагманская модель – Ryzen 7 Pro 4700G будет оснащена 8-ю ядрами и сможет разгоняться до 4.45 ГГц. Это меньше, чем у новых процессоров Intel, но гораздо лучше, чем сейчас. Сегодня у нас есть доступ к последним тестам ещё не вышедших процессоров, которые выглядят очень впечатляюще.
рекламаВ данный момент флагманским гибридным чипом является Ryzen 5 3400G. Именно с ним и сравнивается новый Ryzen 7 Pro 4700G. Согласно результатам 3DMark, чистый прирост производительности между поколениями составит 91.2%. Такого не было очень давно.
рекламаНе менее интересным окажется и процессор Ryzen 5 Pro 4400G, который оказался быстрее Ryzen 5 3400G на 56,2%. Важно учитывать, что это тесты предпродажных образцов, а значит результаты могут измениться в сторону улучшения.
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