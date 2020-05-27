Xiaomi Redmi Note 8 потерял 50% стоимости – самая низкая цена на самый сбалансированный смартфон на рынке
Aliexpress уже давно стал безопасной платформой для покупок любых товаров. Особенно высоким спросом там пользуются смартфоны. И это не случайно, ведь многие их них продаются гораздо дешевле, чем их аналоги в других странах. Сегодня мы внимательно изучим мобильный телефон Xiaomi Redmi Note 8, скидка на который составила половину от его прежней стоимости.
Прежде всего давайте разберём, что это за смартфон, а также укажем на его сильные стороны:
- Камеры: изюминкой данной модели стал модуль из 4-х камер с главным 48-Мп сенсором. Камеры получили продвинутую систему ИИ, которая ответственна как за постобработку, так и за автоматическую съёмку одним нажатием. Фронтальная камера получила 20-Мп сенсор.
- Процессор: быстрый 8-ядерный Snapdragon 665, которого будет достаточно для любых игр и других задач.
- Память: данная модель оснащена 4 Гб ОЗУ, а также накопителем на 64 Гб, что довольно немало за такую цену.
- Аккумулятор: 4000 мАч с быстрой зарядкой на 18 Вт.
- Дисплей: большой яркий и качественный 6.3-дюймовый экран с разрешением 1080р.
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Redmi Note 8 получил все необходимые интерфейсы и датчики, которые требуются для комфортной работы и развлечений. Ещё недавно на площадке Aliexpress данная модель стоила почти 300 долларов. Сегодня новенький Redmi Note 8 можно купить за 148 долларов. Это значит, что за короткий промежуток времени он потерял более 50% своей стоимости. Ссылка на телефон.
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