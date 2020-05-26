HUAWEI P30 Lite подешевел на 120 долларов – лучшее предложение весны 2020 на стильный производительный камерофон
Каждый раз, когда выходят новые смартфоны, производитель стремится снизить цены на предыдущее поколение. В этой ситуации можно обратить внимание на новую линейку, или присмотреться к вышедшей полгода назад. В первую очередь стоит учитывать, что серьёзных изменений в телефонах уже давно не происходит. Наблюдается медленное улучшение качества камеры, ёмкости батареи, скорости зарядки и некоторых других показателей. Вот только разница в цене между поколениями мобильников может доходить до 50 и выше процентов.
Сегодня появился отличный шанс купить смартфон HUAWEI P30 Lite на площадке AliExpress по очень низкой цене 188 долларов (198 скидочная цена + 10 долларов купон магазина). Ещё недавно цена на него стартовала с 304 долларов, а значит скидка составила невероятные 120 долларов. Здесь стоит учитывать, что аппарат уже сбрасывал цену, а значит по сравнению с началом продаж стоимость довольно низкая. Давайте ниже разберём, что же мы получим за эту сумму, а также, что собой представляет данная модель.
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- Дисплей: 6.15 дюйма, выполненный по технологии IPS с разрешением 1080р
- Процессор: 8-ядерный энергоэффективный Kirin710, который без труда справляется с любыми современными задачами
- Память: 4 Гб ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ, что хватит для хранения в памяти множества приложений, а также записи видео и фото в максимальном качестве на долгие месяцы
- Камеры: тройной модуль с основной 24-Мп сенсором, а также 8 Мп и 2 Мп камеры; фронтальная камера 32 Мп
Смартфон имеет современный дизайн и оснащён всеми необходимыми интерфейсами. Кроме того, у него есть поддержка быстрой зарядки, а также модуля беспроводной оплаты NFC. Ссылка на сам смартфон.
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