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HUAWEI P30 Lite подешевел на 120 долларов – лучшее предложение весны 2020 на стильный производительный камерофон

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Каждый раз, когда выходят новые смартфоны, производитель стремится снизить цены на предыдущее поколение. В этой ситуации можно обратить внимание на новую линейку, или присмотреться к вышедшей полгода назад. В первую очередь стоит учитывать, что серьёзных изменений в телефонах уже давно не происходит. Наблюдается медленное улучшение качества камеры, ёмкости батареи, скорости зарядки и некоторых других показателей. Вот только разница в цене между поколениями мобильников может доходить до 50 и выше процентов. 

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Сегодня появился отличный шанс купить смартфон HUAWEI P30 Lite на площадке AliExpress по очень низкой цене 188 долларов (198 скидочная цена + 10 долларов купон магазина). Ещё недавно цена на него стартовала с 304 долларов, а значит скидка составила невероятные 120 долларов. Здесь стоит учитывать, что аппарат уже сбрасывал цену, а значит по сравнению с началом продаж стоимость довольно низкая. Давайте ниже разберём, что же мы получим за эту сумму, а также, что собой представляет данная модель.

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  • Дисплей: 6.15 дюйма, выполненный по технологии IPS с разрешением 1080р
  • Процессор: 8-ядерный энергоэффективный Kirin710, который без труда справляется с любыми современными задачами 
  • Память: 4 Гб ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ, что хватит для хранения в памяти множества приложений, а также записи видео и фото в максимальном качестве на долгие месяцы 
  • Камеры: тройной модуль с основной 24-Мп сенсором, а также 8 Мп и 2 Мп камеры; фронтальная камера 32 Мп

Смартфон имеет современный дизайн и оснащён всеми необходимыми интерфейсами. Кроме того, у него есть поддержка быстрой зарядки, а также модуля беспроводной оплаты NFC. Ссылка на сам смартфон

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MriS
00:37
3600 сложно, надо zen2 брать под такие частоты и выше )) У меня 1200 выше 3к не берет вообще 😁 Хочу его менять на 2700х или 3300х
Intel Core i9-10900K — лучший игровой процессор для обеспеченных геймеров — тестирование TechPowerUp
KashtanPalash
00:37
Вторая плата не MEG Z490 Unify.
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Sergo Sergio
00:36
Справедливости ради чтоб сделать проект на stm32 - все равно какой проц. Что i3 что i7 что ризен.
Intel i5-10400 оказался не лучшим выбором по мнению экспертов Gamers Nexus - большое тестирование нового процессора и сравнение с Ryzen 3300X, 3600 и Core i5-10600K
Adam Smith
00:35
где-то так и ехала память, на 3600 уже система не заводилась в общем дело за мной)
Intel Core i9-10900K — лучший игровой процессор для обеспеченных геймеров — тестирование TechPowerUp
Tim_Cat
00:34
Это для них стандарт. Создавать проблемы и заставлять их решать, ну да сообществу же только донатят, а этого мало видимо)
Есть ли жизнь под Линукс - переходим на Линукс с сохранением рассудка
Adam Smith
00:32
и бабы любили
Intel Core i9-10900K — лучший игровой процессор для обеспеченных геймеров — тестирование TechPowerUp
Tim_Cat
00:32
Да. Особенно, то что касается работы с персоналом. А не с железом... это разные вещи. Когда твои планы зависят от других - ты не можешь эффективно планировать.
Есть ли жизнь под Линукс - переходим на Линукс с сохранением рассудка
MriS
00:32
2600х нормалек, если ему память на 3400 удастся завести с норм таймингами. Он 3600-му не особо уступит и охладить его проще. 88 ватт кушать при этом не будет правда.
Intel Core i9-10900K — лучший игровой процессор для обеспеченных геймеров — тестирование TechPowerUp
Adam Smith
00:31
так там человек уже все приобрел, я и сам если что могу достать 2600х
Intel Core i9-10900K — лучший игровой процессор для обеспеченных геймеров — тестирование TechPowerUp
Зю
00:30
Чтобы все в классе знали, что ты - ОБЕСПЕЧЕННЫЙ ГЕЙМЕР.
Intel Core i9-10900K — лучший игровой процессор для обеспеченных геймеров — тестирование TechPowerUp
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