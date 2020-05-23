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Энтузиасты годами пытаются создать рабочую версию эмулятора для различных игровых приставок. В данный момент существует несколько наиболее успешных эмуляторов оригинальной консоли Xbox, которые с некоторыми сложностями научились запускать не более 40-ка игр из огромной библиотеки в 900 проектов. Среди них: XQEMU, CXBX и CXBX Reloaded. Все они пытались эмулировать исходную ОС Xbox и ядро. Судя по всему, вскоре они смогут выпустить рабочий билд, который откроет доступ к сотням популярных игр.

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Несколько дней назад в сеть попал исходный код от операционной системы Xbox, а также Windows NT 3.5. Представители Microsoft подтвердили подлинность слитой информации, однако сообщили, что волноваться не стоит. На самом деле первый Xbox работал на урезанной версии ОС Windows 2000, которая уже давно не поддерживается, а значит количество пользователей, работающих на ней, слишком мало, чтобы это могло повлиять на безопасность, поскольку никто не будет делать программу для взлома менее чем 0.01% от всех пользователей компьютерами.

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Между тем, наибольший интерес представляет именно исходный код со всеми необходимыми инструментами к игровой приставке Xbox. Если энтузиасты и разработчики известных эмуляторов захотят, теоретически они смогут адаптировать его под свои нужны, открыв доступ ко всей игровой библиотеке. Указав на подлинность кода Microsoft отказалась от дальнейших комментариев. Молчит и сообщество энтузиастов. Возможно, прошло слишком мало времени. Ребята вначале должны изучить исходники, а уже потом делать громкие заявления.