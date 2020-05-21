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О проблемах с видеокартой Radeon RX 5600 XT не знает только далёкий от мира компьютеров читатель. На всякий случай давайте кратко опишем ситуацию. Выпустив данную видеокарту AMD не планировала столкнуться с жёсткой конкуренцией со стороны NVIDIA. Между тем зелёные неожиданно снизили цену на хитовую RTX 2060 до 300 долларов, чем сделали новую карту от красных неинтересной. Пришлось выкручиваться. Поскольку цену снижать не хотелось, было принято решение повысить пропускную способность памяти на уже проданных видеокартах и немного поднять тактовые частоты.

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К сожалению, мало кто оценил щедрость AMD, поскольку большинство производителей не стало выпускать новую версию VBIOS. Только спустя 3 месяца ситуацию удалось решить. Сегодня AMD представила расширенную версию моделей, которые каждый пользователь может сделать быстрее своими силами. Для этого нужно зайти на официальный сайт компании и скачать прошивку.

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Сегодня в список были добавлены две видеокарты: Asus TUF Gaming X3 RX 5600 XT EVO TOP и PowerColor RX 5600 XT ITX. Стоит отметить, что это далеко не всё. Тем, кто купит видеокарту RX 5600 XT до 30 мая, подарят две игры: Resident Evil 3 и Monster Hunter World: Iceborne Master Edition, а также 3 месяца бесплатной подписки Xbox Game Pass для ПК. Ясно, что AMD хотела бы забыть о неприятном инциденте с данной видеокартой. Посмотрим, захотят ли пользователи обратить на неё внимание, или NVIDIA и дальше будет наращивать продажи.