Любое применение подобных боеприпасов вызывает тревогу у экспертов и не одобряется международным сообществом

Известно, что за последние десятилетия всего несколько государств решались на применение кассетных боеприпасов. Причина в том, что обычные снаряды разрываются после удара по земле (или по другим объектам), неся осколочную или фугасную боевую часть. В зависимости от этого происходят те или иные повреждения, тогда как кассетные снаряды оставляют неразорвавшиеся элементы, которые могут лежать на земле неделями и даже годами. Эксперты полагают, что территория, которая подверглась массированным обстрелам с участием кассетных боеприпасов, не годится для выращивания сельскохозяйственных культур, а также выпаса скота. Фактически, находится на такой земле крайне опасно, поскольку с годами под действием дождя снаряды могут уйти в почву на насколько сантиметров.

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Мировое сообщество отнеслось к инициативе США передать Украине кассетные снаряды крайне негативно, ведь даже члены НАТО не одобрили подобные действия. Известно, что первое применение кассетных боеприпасов уже случилось на Запорожском направлении, но мы не знаем, какое количество подобных снарядов получили ВСУ, поэтому неясно, насколько значительные резервы. При этом власти РФ отвечали, что на складах находится достаточно кассетных боеприпасов, а применение их будет симметричным. Ну а на этих выходных украинские военнослужащие обстреляли российских журналистов. Эксперты полагали, что ответ может быть в самое ближайшее время, ну а сегодня стало известно о том, что Тарнавский сообщил Зеленскому о том, что армия РФ впервые применила кассетные боеприпасы на Запорожском направлении.

По словам командующего оперативно-стратегической группой войск «Таврия», потери ВСУ из-за этого увеличились. Отмечается, что информация поступила в полной секретности, поскольку факты применения могут привести к панике среди украинских военнослужащих. Якобы, у бойцов и так низкий моральный дух, ну а факты применения кассетных снарядов и вовсе могут привести к непредвиденным последствиям. Информацией поделился Юрий Подоляка со ссылкой на других военкоров. Именно поэтому неясно, насколько данные соответствуют действительности. Напомним, по мнению экспертов, эффективность применения кассетных боеприпасов намного выше против наступающих сил, тогда как против обороняющихся в окопах подобные средства почти бесполезны.