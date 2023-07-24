Известно, что несколько человек находятся в тяжёлом положении, но пока погибших нет

Происходящие сегодня на мировой арене события свидетельствуют о том, как быстротечны договора между определёнными странами, а единственное, что позволяет тому или другому государству оставаться сильным и влиятельным – это мощная армия. Так после распада СССР в США решили, что смогут добить былую империю, сжимая вокруг России кулак НАТО, а также спонсируя экстремистские силы внутри страны. Так начались боевые действия в Чечне, благодаря которым власти РФ начали трезветь и догадываться об истинных планах американцев. К 2022 году было уже не договоров, ведь НАТО обосновалось в Украине, ну а попытки устроить цветные революции и привести к власти удобных для США политиков, проводились в Беларуси, Казахстане и многих других странах.

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Пока Америка основательно увязла в боевых действиях в Украине, оказывая Киеву финансовую и военную поддержку. И всё же, основным соперников в Белом доме считают Китай. Поднебесная стала слишком сильной, при этом экономический рост сопровождается с бурным наращиваем военной мощи, что вызывает опасения в Пентагоне. Янки постоянно дёргают китайского дракона за усы, но пока получают только устные возмущения. Не исключено, что Китай намерен интегрировать Тайвань без применения силы, а насколько такое развитие событий реально, сказать крайне сложно. Но тот факт, что США прочно вцепились в остров и предпочтут уничтожить миллионы местных жителей вместе с технологическими компаниями, вызывает удивление. Кстати, американцы и не скрывают своих планов, поэтому Тайвань остаётся местом нестабильности.

Именно поэтому к любым происшествиям, которые фиксируются на острове, приковывается много внимания. Сегодня стало известно о том, что на северо-востоке острова произошёл взрыв на военной базе. Новостью поделилось Центральное информационное агентство Тайваня, ссылаясь на собственные источники. По данным местной прессы, инцидент на базе в городе Цзилун обошёлся без жертв, но травмы получили как минимум 10 человек, из которых двое из пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Отмечается, что специалисты экстренных служб уже работают на месте происшествия, а правительство в срочном порядке создало военную комиссию, которая должна назвать причину взрыва.

Согласно предварительным сведениям, взрыв произошёл во время проверки боеприпасов в арсенале военной базы. По словам тайваньских военных, виновником детонации стал миномётный снаряд. В настоящее время выясняется, каким образом это могло произойти. Пока предполагается, что происшествие не имеет связи с диверсионными актами или преступной деятельностью, а причина в неправильным хранением или обращении с боеприпасами. Тем не менее в свете напряжённой военно-политической обстановки в регионе, тайваньским военным предстоит рассмотреть все возможные версии произошедшего, а теракт в числе основных. Журналисты пишут, что вокруг острова много китайских военных кораблей, тогда как боевая авиация постоянно курсирует рядом и стала неотъемлемой частью Тайваня. Жители привыкли к подобной напряжённости и уже почти ничего не замечают. Китай пока не комментирует события, а позиция официальных властей остаётся неизменной. Там указывают на то, что китайские военные не строят базы у берегов США, тогда как Америка устраивает постоянные очаги напряжённости в Азиатско-Тихоокеанском регионе.