При этом власти Украины предпочитают о подобных фактах умалчивать

Известно, что на словах Европа давно отказалась от российской нефти. Отдельные государства рассказывают о том, как они смоги пережить зиму без закупки энергоресурсов из РФ, но забывают напомнить, что весь 2022 год газ активно прокачивался через несколько трубопроводных систем. Но если часть потребностей газа удалось перекрыть за счёт сжиженного топлива, то с нефтью всё обстоит иначе. Так называемый «теневой» флот РФ занимается поставками «чёрного золота» в Индию и Китай, но нередко западные журналисты пишут, что перегрузка из небольших танкеров происходит прямо в море, где нефть смешивается, а после Европа покупает её, но уже дороже.

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Как оказалось, в последнее время Украина стала импортировать значительно больше дизельного топлива из Венгрии и Турции, вот только обе страны закупают нефть напрямую в РФ, а значит танки ВСУ, которые сегодня ведут активные боевые действия на Донбассе, работают на российском топливе. Эксперты отмечают, что у венгерской группы MOL и турецких поставщиков и раньше было устойчивое положение на рынке Украины, но недавние сообщения украинских таможенных органов свидетельствуют о резком увеличении импорта. Оказывается, что венгерская компания MOL, специализирующаяся на производстве минеральных масел и имеющая связи с венгерским правительством, удвоила свои продажи на Украину за последние шесть месяцев. Как уже было сказано выше, почти вся нефть, которая служит для производства топлива на заводах MOL, родом из России.

Эксперты указывают на то, что MOL обладает конкурентным преимуществом перед другими европейскими нефтяными компаниями, так как получила специальное разрешение Евросоюза на продолжение поставок российской нефти своим нефтеперерабатывающим заводам. Турция также не скрывает своих выгод от импорта российской нефти и имеет значительную долю на рынке Украины. Объём поставок нефти осуществляется различными путями, включая железнодорожные и трубопроводные транспортировки через соседние страны. Аналитики напоминают, что Украина полностью зависит от импорта топлива, а на данный момент считается, что страна хорошо обеспечена запасами дизельного топлива. При этом за счёт поставок генераторов из Европы, высокую прочность имеет критическая инфраструктура. Очевидно, что вся эта энергетическая безопасность, о которой так много твердит правительство Украины, в значительной степени построена на российской нефти.

Стоит отметить, что ситуация не уникальна, ведь Польша активно импортировала уголь из РФ этой зимой, а в Европе прекрасно знают, откуда к ним поступает нефть и газ. Обычно подобные темы стараются не афишировать, поскольку население может не понять власти, которые громки заявляют о санкциях против РФ, но продолжают закрывать глаза тогда, когда это выгодно собственному бизнесу. Ну а пока украинские танки и другая боевая техника продолжают использовать топливо, которое получено из российской нефти.