Лукашенко попросил В. Путина оказать нужное давление на Пригожина

Сегодня президент Беларуси прибыл с визитом в Россию, где встретился в В. Путиным. Как обычно, значительная часть переговоров будет проходить за закрытыми дверями, но некоторые заявления Лукашенко удалось зафиксировать журналистам. Прежде всего президент заметил, что Польша начала переброску своих вооружённых сил к границе Беларуси. Если раньше дивизия стояла на расстоянии 500 километров, то теперь всего в 50 километрах от Бреста. Ещё одна расположилась в 100 километрах от Гродно, а в целом наблюдается повышенная активность поляков. Лидер Беларуси передал В. Путину карту расположения польских частей и заявил о том, что продолжает следить за ситуацией.

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Главы государств побеседовали на тему высоких потерь украинской армии, которые только с начала наступательной операции превышают 26 тысяч человек. Также известно и 15 уничтоженных Leopard 2 и 20 единицах БМП Bradley. Но куда интереснее были слова относительно действий ЧВК «Вагнер». Лукашенко отметил, что «музыканты» начали его сильно напрягать и просятся на запад. По его мнению, им очень хочется сходить на экскурсию в Варшаву и Жешув. Президент Беларуси отметил, что сдерживает «вагнеровцев», но прекрасно понимает, причины подобных желаний. Дело в том, что именно через Жешув шла военная техника НАТО на Артёмовск, что сильно замедлило продвижение на этом направлении. Лукашенко заметил, что «музыканты» прекрасно знают, что происходят вокруг Беларуси, поэтому готовы в любой момент отбить агрессию противника. Пока подобного не требуется, ну а сам президент надеется, что все бойцы ЧВК «Вагнер» будут и дальше находиться в полевом лагере Осиповичи. Лукашенко попросил Путина оказать нужное давление на Пригожина, если такое потребуется.

Напомним, ЧВК «Вагнер» активно перебрасываются в Беларусь, а всего боеспособных солдат там насчитывается от 5 до 10 тысяч. При этом проводятся учения, а недавно «вагнеровцы» вместе с силами специальных операций Беларуси провели тренировки рядом с Брестом. К слову, Путин не сомневается, что Польша мечтает отхватить себе часть Украины. Пока Дуда не знает, как такой план реализовать, поскольку подобные желания идут в разрез с интересами США. Ну а мощная группировка ЧВК «Вагнер» явно спутала карты польским властям. Очевидно, что на Варшаву никто не пойдёт, а «музыканты» и дальше будет выступать в качестве стабилизующего фактора. Имея в тылу 10 тысяч обученных бойцов, Польша не рискнёт перейти границу Украины, а тем более Беларуси. Посмотреть видео вы можете по ссылке: https://t.me/rt_russian/166438