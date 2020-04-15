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Подведены итоги поставок отечественного программного обеспечения за период 2019 года в медицинские учреждения и организации Российской Федерации, осуществляемые одноимённой IT-компанией Astra Linux.

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Как показывает практика (и это мнение разделяют представители компании), операционная система Astra на свободном ядре Linux привлекает многих корпоративных пользователей и государственные организации за счет качественной, оперативной технической поддержки, наличия сертифицированных СЗИ, гибких лицензионных условий и, что немаловажно, легкости миграции.

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За 2019 год компания поставила и осуществляет поддержку 24 тысяч дистрибутивов, приобретённых и установленных медицинскими госкомпаниями и учреждениями. Данный показатель вполне сопоставим с ранее опубликованными компанией "Базальт СПО", которая поставила медикам чуть более 20 000 дистрибутивов своего программного обеспечения.

Подавляющая часть поставок приходится на региональные медучреждения России в центральном регионе и за Уралом. Всего же за 2019 года операционная система была установлена и уже стабильно работает на объектах здравоохранения в 37 субъектах Российской Федерации.