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Везучий майнер с парой ферм в одиночку добыл блок Ethereum и получил 170 монет стоимостью 40 млн руб
Везти может не только майнерам Биткоина.
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Несколько дней назад мы уже сообщали невероятную историю о невероятно удачливом майнере Биткоина, которому удалось добыть целый блок Биткоина и заработать почти 20 миллионов рублей. При этом он не владел огромными ангарами, под завязку набитыми специализированным оборудованием, а располагал весьма скромными вычислительными мощностями, обеспеченными тремя ASIC-устройствами.

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Как оказалось, подобные истории могут происходить не только с добытчиками Биткоина. По данным статистического сервиса etherscan, 17 января произошло поистине удивительное событие. Стандартная награда за блок после активации протокола EIP-1559 почти всегда составляет около 2 монет Ether, но в тот момент подряд было добыто сразу несколько блоков с аномально высоким показателем Miner Bribe. Но ещё невероятнее оказался тот факт, что один из самых "жирных" блоков достался майнеру, который вел свою добычи при помощи соло-пула 2miners. В результате везунчик сорвал джекпот в 176 монет Ether, из которых 5,5 ушло на оплату комиссии пула, а остальные 170,5 упали на его личный кошелёк.

Причем этот майнер также не обладал какими-то заоблачными вычислительными мощностями. Зайдя в его аккаунт на 2miners можно обнаружить, что ему принадлежит всего 6 ферм, каждая из которых выдаёт около 300-400 MH/s, а их общая вычислительная мощность составляет 2,29 GH/s. И обладая таким оборудованием он смог в одночасье заработать порядка 535 тысяч долларов, что эквивалентно 40 миллионам рублей.

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#ethereum
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