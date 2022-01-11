Зачем ждать официальный Nextgen-патч, когда есть море фанатских модификаций?

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Многие преданные фанаты легендарного третьего Ведьмака сейчас ждут выхода официального Nextgen-патча от CD Project Red, который должен серьёзно подтянуть графическую составляющую вышедшей в 2015 году игры. Впрочем, улучшить графику Witcher 3 можно и без долгого ожидания патча, ведь сообщество игу который год не покладая рук работает над улучшением всех визуальных аспектов проекта.

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Известный ютубер с канала Digital Dreams решил собрать собственную сборку из сотни с хвостиком графических модов, среди которых можно обнаружить и таких тяжеловесов, как Phoenix Lighting, HD Reworked Project и Lima Lighting Mod (полный список модификаций можно обнаружить здесь). Затем он закрепил результат при помощи имитации трассировки лучей, реализованной с помощью RTGI-пресета для ReShade, выставил максимальные настройки и выкрутил разрешение до 8К.

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Результатом этих действий стала поистине великолепная картинка, которую не стыдно было бы запустить и на консолях нового поколения в лице PlayStation 5 и Xbox Series X. Однако для того, чтобы потянуть всё это великолепие, потребуется довольно мощная конфигурация ПК. Автор видео использовал 12-ядерный процессор Ryzen 3900X, топовую видеокарту RTX 3090 и 32 Gb скоростной DDR4 памяти.