Ну и как тебе такое, Илон Маск?

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Поистине странную историю поведали журналисты западного издания CNBC, рассказавшие про любителя нестандартных способов майнинга по имени Сирадж Раваль. Парнишка с безумным взглядом перепробовал уже много всяких способов майнинга и в поисках новых ощущений обратил свой взор на собственное средство перемещения, коим оказался электромобиль Tesla Model 3.

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Одной из самых больших проблем для майнеров в США являются весьма ощутимые тарифы на электроэнергию, которые порой могут сводить к нулю всю полученную прибыль. А вот владельцы автомобилей от компании Илона Маска могут заправлять своих железных коней на специальных станциях Supercharger, где цены на электричество рассчитываются по специальным льготным тарифам. И в голову Равалю пришла довольно очевидный способ сэкономить, воспользовавшись более дешевым электричеством.

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Для этого он поставил майнер на Apple Mac mini M1, подрубил к нему пять видеокарт и запитал всё это добро от батареи своего электромобиля. Энтузиаст добывает криптовалюту подобным образом уже более года и заверяет, что максимальный доход составлял по 800 долларов США в месяц. Однако стоит помнить, что зачастую компания Tesla очень хорошо осведомлена о любых событиях, происходящих с их электромобилями и вполне может лишить предприимчивого пользователя гарантии и отказать в ремонте.