Любители ПК-гейминга пришли к стадии принятия?

Несмотря на существенное снижение доходности майнинга, ажиотажный спрос на видеокарты даже не думает заканчиваться. И самой уязвимой частью потребителей являются простые геймеры, которые вынуждены или сидеть на своих старых видеокартах поколений Pascal и Polaris, или приобретать наиболее бюджетные актуальные решения.

реклама

По данным журналистов портала Tom's Hardware, текущие рождественские праздники принесли невиданную популярность морально устаревшим графическим адаптерам GTX 1650 и GTX 1050 Ti. Маломощные видеокарты 2019 и 2016 года не просто пользовались популярностью у сборщиков ПК, а умудрились попасть на первые позиции в списке бестселлеров американских торговых площадок Amazon и Newegg, обогнав заметно более привлекательные новинки в лице RTX 3060 и Radeon RX 6600. При этом, цена обеих карт более чем в два раза превышает их рекомендованную стоимость на старте продаж, но даже это не остановило изголодавшихся геймеров.

анонсы и реклама -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming -19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр - 5000р на RTX 3060 Gigabyte 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок DDR 5 - 64Gb за 64 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Журналисты объясняют подобное положение вещей довольно тривиальной причиной: GTX 1650 и GTX 1050 Ti на данный момент являются наиболее доступными картами, способными худо-бедно тянуть современные ААА-игры и выдавать неплохой FPS в соревновательных онлайн-проектах.