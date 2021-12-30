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Дефицит превратил морально устаревшие GTX 1650 и GTX 1050 Ti в хиты продаж среди геймеров
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Несмотря на существенное снижение доходности майнинга, ажиотажный спрос на видеокарты даже не думает заканчиваться. И самой уязвимой частью потребителей являются простые геймеры, которые вынуждены или сидеть на своих старых видеокартах поколений Pascal и Polaris, или приобретать наиболее бюджетные актуальные решения.

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По данным журналистов портала Tom's Hardware, текущие рождественские праздники принесли невиданную популярность морально устаревшим графическим адаптерам GTX 1650 и GTX 1050 Ti. Маломощные видеокарты 2019 и 2016 года не просто пользовались популярностью у сборщиков ПК, а умудрились попасть на первые позиции в списке бестселлеров американских торговых площадок Amazon и Newegg, обогнав заметно более привлекательные новинки в лице RTX 3060 и Radeon RX 6600. При этом, цена обеих карт более чем в два раза превышает их рекомендованную стоимость на старте продаж, но даже это не остановило изголодавшихся геймеров.
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Журналисты объясняют подобное положение вещей довольно тривиальной причиной: GTX 1650 и GTX 1050 Ti на данный момент являются наиболее доступными картами, способными худо-бедно тянуть современные ААА-игры и выдавать неплохой FPS в соревновательных онлайн-проектах.

#gtx 1650 #gtx 1050 ti
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