Порой источниками утечек становятся не инсайдеры из Twitter, сотрудники крупных компаний, нечаянно выкладывающие в публичный доступ различную секретную информацию. Сегодня фирма MSI анонсировала промо-акцию по получению бесплатного комплект креплений для разъёма Intel LGA1700 под свои кулеры линейки Coreliquid.
реклама
В самих условиях акции нет ничего необычного, но форма для подачи заявки на бесплатный комплект станет доступна 4 ноября. Это позволяет предположить, что запуск 12-го поколения CPU Intel состоится в этот же день. Эксперты портала videocardz.com связались со своим неназванным источником в Intel, который подтвердил догадки. Полноценный анонс Intel Alder Lake-S состоится 27 октября в рамках события Intel Innovation. В тот же день компания начнёт принимать предзаказы на процессоры, а полноценный релиз случится 4 ноября.
Стоит отметить, что запуск линейки Alder Lake-S произойдет раньше, чем предполагалось. Более ранние утечки сообщали, что 12-е поколение чипов Intel отправится на прилавки 19 ноября 2021 года. Изначально покупателям будут доступны лишь топовые и предтоповые модели Core i9-12900K, Core i7-12700K и Core i5-12600K. Вместе с процессорами в продажу должны поступить и материнские платы на базе чипсета Z690.