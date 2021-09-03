В сети Эфира сожгли валюты на сумму $730 млн-курс монеты достиг $4000, увеличив доходность майнинга
Криптовалютная лихорадка продолжает набирать обороты. Биткоин сумел закрепиться выше важной психологической отметки в $50 000, а котировки второй по популярности криптовалюты Ethereum вновь преодолели рубеж в $4000. И если цифровое золото в последнее время растёт довольно скромными темпами, то Эфир прибавил целых 22.40% к своей стоимости за прошедшую неделю.
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Главной причиной этого рывка стал ажиотаж на рынке невзаимозаменяемых токенов (NFT), торговля которыми вызвала значительное увеличение нагрузки на блокчейн Ethereum и рост комиссионных издержек за транзакции. И если раньше рост комиссий почти не влиял на биржевые котировки валюты, то теперь действие механизма EIP-1559 приводит к ускоренному сжиганию монет и выводу их из обращения.
По данным сайта мониторинга Watchtheburn, менее чем за месяц после активации EIP-1559 в сети Эфира было безвозвратно сожжено 183 588 монеты Eth, что эквивалентно 730 миллионам долларов США по текущему курсу. Сокращение рыночного предложения популярного цифрового актива повлекло за собой увеличение спроса со стороны инвесторов и спровоцировало текущее ралли.
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Подобное стечение обстоятельств оказалось на руку не только долгосрочным держателям Эфира, но и любителям домашнего майнинга, ведь рост курса монеты вновь увеличил прибыльность этого занятия, а сроки окупаемости большинства популярных моделей графических карт вернулись к 10-12 месяцам. Это уже привело к сокращению доступности GPU и увеличению цен, а сохранение бычьего тренда на биржах может повлечь за собой ещё более серьёзный дефицит. Впрочем, рядовым геймерам не стоит отчаиваться раньше времени, ведь переход Ethereum на алгоритм консенсуса Proof of Stake и полный отказ от майнинга должен состоятся уже в начале 2022 года, а остальные альткоины на PoW не смогут обеспечить шахтёрам даже трети от текущих доходов.
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