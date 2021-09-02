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Обновление Эфира EIP-1559 не спасло геймеров от дефицита - за август доходы майнеров выросли на 60%

Добывать эфир на графических чипах всё ещё выгодно
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Рядовые пользователи ПК и любители ААА-гейминга возлагали огромные надежды на хардфорк сети Ethereum под названием London, который содержал в себе противоречивый апдейт EIP-1559. Его суть заключалась в уменьшении доли комиссии, достающейся майнерам за проведение транзакций в сети Эфира, что должно было сократить доходы майнеров, уменьшить спрос на GPU и немного помочь в борьбе с дефицитом графических адаптеров. 

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Но в реальности апдейт не оказал значимого влияния на рынок видеокарт из-за очередного бума на рынке невзаимозаменяемых токенов (NFT). Ажиотаж вокруг NFT заставлял многих пользователей сети Ethereum платить майнерам более щедрые чаевые за ускоренное проведение транзакций, что полностью нивелировало уменьшение доходности из-за обновления 5 августа. 

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Более того, по данным авторитетного издания The Block, реальный месячный доход шахтёров за август составил около 1,65 миллиарда долларов, что на 60% больше, чем в июле. Этому поспособствовали не только увеличенные объёмы торговли NFT, но и общий рост всего криптовалютного рынка в целом, и Ethereum в частности.  На момент написания новости цена одной монеты ETH составляет порядка 3800$, а Bitcoin пытается закрепиться на важной психологической отметкой в 50 000$ за 1 BTC.

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